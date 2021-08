macOS dans le Cloud : Apple le proposera-t-il aux entreprises ?

Apple @ Work vous est proposé par Mosyle, le leader de la gestion et de la sécurité des appareils mobiles (MDM) modernes pour les clients Apple des entreprises et de l’éducation. Plus de 22 000 entreprises utilisent les solutions Mosyle pour automatiser quotidiennement la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple. Demandez un compte GRATUIT aujourd’hui et découvrez comment mettre votre flotte Apple en pilote automatique à un prix difficile à croire.

Depuis les premiers jours de l’iPad, de nombreuses personnes ont eu le désir de devenir « iPad uniquement ». Nos amis de MacStories ont fait la chronique d’une pléthore de ressources liées à l’utilisation uniquement de l’iPad. Que se passe-t-il si vous pouvez utiliser un iPad la plupart du temps, mais avez besoin d’un ordinateur de bureau de temps en temps ? Microsoft a récemment fait l’actualité en proposant une nouvelle version hébergée de Windows. . en a fait une démonstration pratique à l’aide d’iPad et de Magic Keyboard. J’ai également passé du temps dessus et je suis ressorti impressionné. Est-ce quelque chose que les entreprises pourraient mettre en œuvre à l’aide de l’iPad ? Si tel est le cas, pourquoi Apple ne pourrait-il pas proposer un abonnement macOS dans le cloud ?

À propos d’Apple @ Work : Bradley Chambers gère un réseau informatique d’entreprise depuis 2009. Grâce à son expérience dans le déploiement et la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion d’appareils mobiles, d’un réseau Wi-Fi d’entreprise, de centaines de Mac et de centaines d’iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont Les responsables informatiques d’Apple déploient des appareils Apple, construisent des réseaux pour les prendre en charge, forment les utilisateurs, des histoires des tranchées de la gestion informatique et des façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

Examinons les cas d’utilisation potentiels pour une entreprise créant une stratégie de déploiement d’appareils pour iPad Pro 12.9″, Magic Keyboard et Windows 365.

iPad Pro avec Windows 365

D’un point de vue informatique, l’iPad Pro avec un clavier magique est une perspective matérielle et logicielle extrêmement fiable. Il est rapide, facile à utiliser et iPadOS devient de plus en plus puissant d’année en année. Pour les employés qui voyagent beaucoup, il est facile de glisser dans un sac, de sauter dans un avion et de se remettre au travail lorsque vous êtes de retour avec une connexion fiable. C’est un appareil de rêve si vous faites également beaucoup de présentations sur place avec des clients. L’iPad Pro est également incroyablement facile à prendre en charge d’un point de vue informatique. D’après mon expérience, il y a beaucoup moins de problèmes sur iPadOS que sur macOS.

Que se passe-t-il si vous avez occasionnellement besoin d’accéder à un logiciel qui n’est disponible que sur le bureau ou sur un navigateur Web de type bureau ? C’est là qu’une solution d’accès à distance entrerait en jeu, par exemple si votre organisation utilisait Microsoft 365 et optait pour un module complémentaire Windows 365 pour les employés qui en avaient besoin. Il a une intégration étroite avec Azure Active Directory, il est donc facile de se connecter, de travailler sur un bureau complet et de se déconnecter une fois terminé.

Une entreprise pourrait gérer ses iPad à l’aide de l’un des partenaires de gestion d’appareils mobiles d’Apple, installer l’application Microsoft Remote Desktop, puis les employés pourraient avoir accès à un bureau complet, sécurisé et facile à gérer. L’un des aspects que j’ai trouvé intéressants dans mes tests est la facilité avec laquelle il est « réinitialiser » votre instance de Windows. Étant donné qu’il est étroitement intégré à Azure AD, sa configuration est simple. Il est également préinstallé avec toutes les applications Office.

Pourquoi pas iPad Pro avec macOS dans le Cloud ?

Après avoir passé du temps avec Windows 365, il est clair que c’est une solution utilisable. Pourquoi Apple ne propose-t-il pas une solution macOS dans le cloud qui pourrait être liée à un service d’abonnement Apple Business Manager ? Ce serait un moyen de générer des revenus de services pour les entreprises et les organisations de la maternelle à la 12e année qui souhaitent utiliser uniquement l’iPad, mais qui ont la possibilité de se connecter à un Mac en cas de besoin.

En l’absence de solution d’Apple, d’autres entreprises se mobilisent. MacStadium a été une solution préférée pour les prosommateurs et les entreprises pour l’hébergement macOS à distance. Teradici a récemment dévoilé sa nouvelle technologie d’accès à distance hautes performances pour macOS. Une chose est claire : il existe une demande pour un accès fiable à un Mac distant.

Conclusion sur les Mac distants

L’utilisation d’un bureau à distance à temps plein n’est pas là où elle se sent complètement locale. Cela changera-t-il avec le temps ? Je le crois fermement. Nous sommes déjà à un endroit où une grande partie de notre informatique se fait à distance. Nous pourrions nous retrouver sur des systèmes d’exploitation « en streaming » à l’avenir. En attendant, j’aimerais voir Apple proposer une solution d’abonnement macOS dans le cloud pour les entreprises et les écoles souhaitant une option macOS à distance. Cela contribuerait à favoriser l’adoption de l’iPad tout en augmentant les revenus des services. Ce sont deux choses qui intéressent certainement Apple à long terme.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :