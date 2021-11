macOS Monterey 12.1 Beta : Comment partager votre écran lors d’un appel FaceTime

Dans macOS Monterey 12.1, qui est actuellement disponible en version bêta, Apple a présenté sa nouvelle fonctionnalité SharePlay à FaceTime. Auparavant uniquement disponible sur iPhone et iPad, SharePlay vous permet de partager l’écran de votre Mac avec d’autres personnes lors d’un appel FaceTime, ce qui ouvre de nouvelles possibilités de partager des expériences avec vos amis, votre famille et vos collègues.



Grâce à SharePlay, vous et d’autres sur le même appel FaceTime que vous pouvez écouter de la musique ou regarder des films et des émissions de télévision ensemble. Vous pouvez même partager votre écran ou une fenêtre d’application spécifique sur le bureau de votre Mac avec les personnes avec lesquelles vous discutez pour discuter d’un travail ou fournir une assistance technique à distance, ou simplement pour regarder ensemble un album photo.

Les étapes suivantes vous guident à travers la nouvelle fonctionnalité de partage d’écran SharePlay dans FaceTime sur macOS Monterey 12.1 :

Lancer FaceTime sur votre Mac. Cliquez sur Nouveau FaceTime et ajoutez les contacts avec lesquels vous souhaitez partager votre écran, puis cliquez sur le FaceTime bouton. Sinon, sélectionnez un contact récent pour lancer un appel vidéo.



Une fois l’appel connecté, cliquez sur le bouton SharePlay bouton dans la superposition de contrôle.



Pour partager l’intégralité de votre écran ou une fenêtre spécifique, cliquez sur Fenêtre ou Filtrer dans la liste déroulante des éléments de la barre de menu FaceTime. Si vous avez choisi Fenêtre, cliquez sur la fenêtre en question que vous souhaitez partager.



Pour arrêter de partager la fenêtre ou l’écran, cliquez sur Arrêter de partager la fenêtre/l’écran dans la liste déroulante des éléments de la barre de menu FaceTime, où vous pouvez également modifier la fenêtre partagée.



Lors du partage d’une fenêtre, vous pouvez également cliquer sur le bouton SharePlay dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour afficher trois options : Arrêter le partage de la fenêtre, Changer la fenêtre partagée, et Partager l’intégralité de l’affichage.



L’introduction de SharePlay sur Mac signifie également que vous pouvez écouter de la musique ou regarder des films et la télévision ensemble sur FaceTime, et tout le monde lors de l’appel verra la même lecture et les mêmes commandes synchronisées.



En plus des expériences Apple propriétaires comme Apple TV et Apple Music, SharePlay est également compatible avec les expériences d’applications tierces. Les développeurs ont déjà créé des expériences SharePlay pour les appareils iOS, et maintenant ils peuvent également intégrer des fonctionnalités SharePlay dans les applications Mac. Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire avec ‌FaceTime‌ dans iOS 15.1 et iPadOS 15.1, nous avons un guide dédié qui met en évidence toutes les nouvelles fonctionnalités.

Noter: La fonctionnalité SharePlay de FaceTime nécessite macOS Monterey 12.1, qui n’est disponible que pour les bêta-testeurs au moment de la rédaction. Attendez-vous à ce que Monterey 12.1 soit disponible pour tous les utilisateurs à la fin de l’automne 2021.