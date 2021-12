macOS Monterey 12.2 beta apporte un défilement amélioré dans Safari avec ProMotion MacBook Pro

Apple a publié aujourd’hui la première version bêta de macOS Monterey 12.2 pour les développeurs. Bien que les notes de publication de la mise à jour aient indiqué qu’il n’y avait eu aucun changement, nous découvrons lentement de nouvelles fonctionnalités notables. En plus d’une application de musique remaniée, la mise à jour semble également apporter une amélioration bien nécessaire à la prise en charge de ProMotion pour les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces…

Les nouveaux MacBook Pro sont dotés d’écrans Super Retina XDR prenant en charge des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Lorsque les machines ont été lancées, cependant, de nombreux utilisateurs ont remarqué que les applications Mac telles que Safari ne prenaient pas en charge le défilement à 120 Hz. Alors qu’Apple a publié une nouvelle version de Safari Technology Preview avec une prétendue prise en charge du défilement à 120 Hz, cela n’a pas complètement résolu le problème.

Avec la sortie d’aujourd’hui de macOS Monterey 12.2, cependant, il semble qu’Apple ait enfin résolu ce problème. Comme indiqué pour la première fois par Luming Yin sur Twitter, la version inclut un défilement plus fluide dans Safari sur le dernier MacBook Pro avec ProMotion.

Divers rapports sur Reddit et les médias sociaux indiquent que le défilement dans Safari est en effet plus fluide avec la version bêta d’aujourd’hui. . a également testé cela et a confirmé que le défilement semble enfin tirer parti de l’affichage 120 Hz ProMotion des nouveaux MacBook Pro.

Maintenant que macOS Monterey 12.2 est en phase de test bêta avec les développeurs, nous nous attendons à voir une version bêta publique publiée au cours des prochaines semaines et une version générale au cours de la nouvelle année.

Avez-vous installé la dernière version bêta de macOS Monterey 12.2 et remarqué des améliorations ou des changements ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

