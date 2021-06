macOS Monterey améliore les applications iPhone et iPad sur les Mac M1 avec la vidéo en plein écran, Apple Pay, plus

Avec l’introduction de macOS Big Sur l’année dernière, Apple a annoncé que les utilisateurs pourraient exécuter des applications iPhone et iPad sur leurs Mac M1. L’expérience s’est avérée mitigée, avec des différences majeures de performances et de compatibilité d’une application à l’autre. Avec la sortie de macOS Monterey cette année, Apple apporte plusieurs améliorations pour améliorer l’expérience d’exécution des applications iPhone et iPad sur M1 et les futurs Mac Apple Silicon.

Comme détaillé dans une nouvelle session aujourd’hui intitulée « Qualités d’excellentes applications iPad et iPhone sur les Mac avec M1 », l’ingénieur Apple Nils Beck passe en revue une variété de changements et de bonnes pratiques pour l’optimisation pour les Mac M1. Cela inclut notamment plusieurs nouvelles fonctionnalités dans macOS Monterey.

Tout d’abord, les applications iPhone et iPad fonctionnant sur les Mac M1 prennent désormais en charge Apple Pay. Auparavant, si une application prenait en charge Apple Pay sur iPhone ou iPad, cette fonctionnalité n’était pas disponible lors de l’exécution sur un Mac M1. Cela ne nécessite aucun travail supplémentaire pour les développeurs :

Avec macOS Monterey, nous avons apporté encore plus d’améliorations. Apple Pay est désormais disponible pour les applications iPad et iPhone sur les Mac M1 en utilisant la même API multiplateforme améliorée que celle que nous avons introduite pour les applications Mac Catalyst dans macOS Big Sur. Cela signifie que vous pouvez désormais accepter les paiements sur toutes les plateformes où Apple Pay est disponible, en utilisant une seule implémentation.

Apple apporte également des améliorations à la lecture vidéo en plein écran pour les applications iPhone et iPad exécutées sur les Mac Apple Silicon. Il s’agissait d’une limitation notable dans la première itération de macOS Big Sur. Dans de nombreux cas, appuyer sur le bouton plein écran dans une application iPhone ou iPad ne ferait qu’étendre la vidéo pour remplir la fenêtre, pas le plein écran.

Apple a apporté quelques modifications à cette expérience avec la sortie de macOS Big Sur 11.3 plus tôt cette année, et d’autres changements sont à venir avec macOS Monterey. Désormais, davantage d’applications pourront passer en plein écran pour la lecture vidéo. Les autres améliorations incluent la prise en charge HDR, les gestes du trackpad, etc.

Nous avons également amélioré la vidéo plein écran avec AVKit. AVPlayerView et AVPlayerViewController peuvent désormais automatiquement prendre une vidéo en plein écran à l’aide d’une fenêtre séparée. Cela signifie que même les applications dont la fenêtre est par ailleurs limitée à la résolution au moment du lancement et au format d’image utiliseront pleinement l’affichage Mac, en fonction du contenu vidéo. Et au cas où vous auriez besoin de plus de contrôle sur l’expérience plein écran, nous avons ajouté une nouvelle API à AVPlayerViewDelegate et AVPlayerViewControllerDelegate. En plus de cela, AVFoundation prend en charge la lecture et le streaming HDR sur les Mac avec M1. Aucun travail d’adoption spécifique au Mac n’est nécessaire dans votre application. Enfin, les commandes AVKit dans les applications iPad et iPhone ont désormais la même apparence que dans les autres applications Mac. Nous profitons même pleinement du trackpad Mac avec la prise en charge de nouveaux gestes.

Avec macOS Big Sur 11.3, Apple a apporté des modifications à la fonctionnalité Touch Alternatives pour répliquer les gestes tactiles à partir d’une application iPad sur le Mac. Dans macOS Monterey, Apple a encore affiné cela en ajoutant un curseur de sensibilité et des fonctionnalités de masquage du pointeur.

Enfin, Apple a annoncé qu’il apporterait son application d’automatisation des raccourcis au Mac avec macOS Monterey cet automne. Les applications qui s’intègrent à SiriKit sur iPhone et iPad s’intégreront également à la fonctionnalité sur les Mac M1 :

Et si votre application utilise le framework d’intentions pour proposer des raccourcis SiriKit personnalisés, sur macOS Monterey, ceux-ci sont désormais pris en charge pour les applications iPad et iPhone sur les Mac M1.

Notamment, ces améliorations pourraient également inciter les développeurs qui avaient précédemment choisi de ne pas mettre leurs applications iPhone et iPad à la disposition des utilisateurs de Mac M1 à reconsidérer leur décision. Apple permet aux développeurs de ne pas rendre leurs applications iPhone et iPad disponibles sur le Mac App Store, et de nombreuses entreprises, en particulier les plus grandes, ont choisi cette option.

Les développeurs peuvent consulter la session complète sur le site Web des développeurs Apple.

