macOS Monterey apporte l’application d’automatisation des raccourcis au Mac

Dans le cadre de macOS Monterey, Apple apporte sa populaire application Raccourcis au Mac. Cela vous permettra de créer des automatisations à l’aide d’une nouvelle application de raccourcis sur votre Mac. Il prend également en charge l’importation d’automatisations Automator.

Les raccourcis sur le Mac ressemblent aux raccourcis sur l’iPad. Vous pouvez créer de nouveaux raccourcis, accéder aux raccourcis existants, et plus encore. L’application Raccourcis sur Mac s’intègre également à Spotlight, apparaît dans le Finder, prend en charge le multitâche et augmente avec la barre de menus.

Enfin, Apple dit qu’Automator continuera à être pris en charge et que vous pouvez importer des workflows Automator dans des raccourcis.

