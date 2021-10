macOS Monterey aura l’ancien design de l’onglet Safari

Apple a lancé un nouveau design d’onglet Safari controversé cet été à la WWDC 2021, et depuis lors, il a peaufiné ce look et vous a même permis de désactiver de nombreux changements. Avec macOS Monterey, cependant, l’entreprise revient à la façon dont les onglets étaient auparavant. Sur la page officielle d’Apple pour la prochaine mise à jour logicielle, si vous faites défiler jusqu’à la section intitulée « Accéder aux groupes d’onglets n’importe où », vous pouvez à peine voir la conception plus ancienne (et sans doute meilleure) de Safari dans les exemples de captures d’écran sur un Mac et sur un iPad (via Daring Fireball).

Ce qui est peut-être encore plus surprenant, c’est que l’ancienne conception est désormais la valeur par défaut, selon MacRumors, qui a observé les onglets inversés dans la version candidate de macOS Monterey. Cependant, si vous souhaitez utiliser le design révélé par Apple à la WWDC, où les onglets fonctionnent également comme des barres d’URL, ce sera une option que vous pourrez activer dans le menu des préférences, explique MacRumors.

macOS Monterey sera disponible le 25 octobre.

