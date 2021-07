macOS Monterey beta 3 apporte une interface d’onglet Safari repensée pour traiter les plaintes

Apple a apporté des changements majeurs à Safari dans macOS Monterey et iOS 15 avec les deux premières versions bêta. Maintenant, avec la troisième version bêta, Apple a pris du recul avec la conception de Safari après avoir entendu les critiques de ceux qui testent le logiciel. Voici un aperçu de la barre d’onglets par défaut révisée, des options de barre d’outils mises à jour et plus encore dans Safari avec macOS Monterey bêta 3.

Apple a livré une nouvelle version audacieuse de Safari avec les deux premières versions bêta de Monterey qui utilisaient une barre d’onglets unifiée et moderne. Et il a vu des plaintes concernant la conception globale ainsi que des choses comme cacher la page d’actualisation et les boutons de partage qui rendent les choses plus visuellement minimales mais plus difficiles d’accès.

La nouvelle conception par défaut de Safari dans Monterey beta 3 va de la barre d’onglets/recherche/url unifiée à la barre d’onglets située sous l’URL/recherche/barre d’outils supérieure (repérée pour la première fois par Mario Guzman). Cependant, vous pouvez revenir à la nouvelle conception unifiée en vous dirigeant vers Safari> Affichage> et en décochant “Afficher la barre d’onglets séparée”.

Notamment, avec la nouvelle barre d’onglets par défaut de Safari, le bouton d’actualisation est de retour dans la barre de recherche/url (non caché derrière un bouton …). Le bouton de partage est également de retour dans la barre d’outils par défaut et disponible dans le menu de personnalisation de la barre d’outils.

En comparaison, voici à quoi ressemble la conception unifiée :

Un autre changement avec la valeur par défaut de Monterey beta 3 Safari est que la barre des favoris s’affiche sous la barre d’onglets :

Et voici un aperçu des nouvelles options de la barre d’outils, y compris les boutons de partage et de rechargement qui reviennent dans la version bêta 3 après avoir été supprimés dans les versions bêta 1 et 2 :

Découvrez toutes les nouveautés d’iOS 15 bêta 3, y compris les modifications apportées à Safari :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :