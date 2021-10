MacOS Monterey est maintenant disponible, vous pouvez donc le télécharger sur votre Mac | La technologie

MacBook, iMac, Mac Mini et autres utilisateurs d’ordinateurs Apple modernes ont rendez-vous avec leur routeur : le nouveau MacOS Monterey est désormais disponible en téléchargement.

MacOS 12, mieux connu sous le nom macOS Monterey, a été annoncé il y a quatre mois, lors de la conférence WWDC d’Apple.

Après avoir passé du temps en phase bêta, enfin aujourd’hui il est téléchargeable dans sa version finale, à tous les utilisateurs.

Ce n’est pas la version la plus révolutionnaire de ces dernières années, mais elle comprend des nouveautés intéressantes, certaines exclusives aux Mac avec un processeur Apple M1. Et des absences importantes, qui ont été repoussées à plus tard.

C’est juste à temps pour la première du nouveau Macbook Pro avec processeurs Apple M1 Pro et M1 Max, présenté il y a quelques jours.

Safari est l’une des applications qui a le plus changé, avec une refonte presque complète. Apple autorise désormais la création de groupes d’onglets, ils sont également automatiquement synchronisés avec d’autres Mac ainsi qu’avec iPhone et iPad.

Facetime Il intègre également de nombreuses améliorations, copiant de nombreuses choses à partir des applications d’appel vidéo les plus populaires. Par exemple, la possibilité d’ajouter des personnes à un appel de groupe lorsqu’il a déjà commencé, ou d’inclure des utilisateurs Windows et mobiles.

À la fin les raccourcis arrivent sur les Mac avec macOS Monterey. Cette fonctionnalité n’était disponible que sur les appareils iOS et iPadOS.

De nouvelles façons de partager dans Messages, les nouveaux modes de concentration, la refonte de Maps et de nouvelles applications telles que Texte en direct, qui est essentiellement une adaptation de Google Lens.

Une autre nouveauté qui améliore la sensation de l’écosystème vient de la main d’AirPlay, maintenant le contenu multimédia peut être envoyé entre différents appareils pour être utilisé comme haut-parleur.

Vous pouvez écouter de la musique sur l’iPhone et envoyer cette musique au MacBook pour utiliser ses haut-parleurs les plus puissants.

Tu as toutes les actualités de MacOs Monterey sur cette page Apple.

Il y a aussi des retards de dernière minute, comme Contrôle universel, qui vous permettra de contrôler un appareil avec le trackpad d’un autre, ou SharePlay, qui synchronisera la vidéo et la musique avec les ordinateurs d’autres personnes.

Les deux viendront plus tard avec une mise à jour.

MacOS Monterey est compatible avec les ordinateurs suivants :

MacBook 2016 et versions ultérieures MacBook Air 2015 et versions ultérieures MacBook Pro 2015 et versions ultérieures Mac Pro 2013 et versions ultérieures Mac Mini 2014 et versions ultérieures iMac 2015 et versions ultérieures iMac Pro 2017 et versions ultérieures

Vous pouvez le télécharger à partir de ce lien vers le Mac App Store, mais vous devez avoir installé macOS 10.9 ou une version ultérieure.