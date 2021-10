macOS Monterey RC désormais disponible pour les développeurs

Suite à son événement spécial « Unleashed » d’octobre, Apple vient de publier macOS Monterey RC (Release Candidate) aux développeurs et aux utilisateurs publics de la version bêta. Cela précède la sortie publique officielle de macOS 12, qui est prévue pour le 25 octobre.

macOS Monterey partage la plupart des fonctionnalités déjà introduites avec iOS 15 et iPadOS 15, notamment le mode Focus pour les notifications, le mode Portrait dans FaceTime, Live Text, iCloud+, SharePlay, Safari repensé, etc.

Il existe également des traductions à l’échelle du système et un contrôle universel, qui permet aux utilisateurs de contrôler sans fil un iPad ou même un autre Mac à l’aide du clavier et de la souris de leur ordinateur principal. Les autres nouvelles fonctionnalités incluent l’application Raccourcis pour la première fois sur macOS, AirPlay vers Mac, la dictée sur l’appareil et les utilisateurs de Spatial Audio pour AirPods.

macOS Monterey RC est désormais disponible pour les développeurs et les bêta-testeurs publics via OTA avec le numéro de build 21A558. Fait intéressant, macOS Monterey RC est la version 12.0.1.

Voici la liste complète des Mac compatibles avec macOS Monterey :

2015 et versions ultérieures MacBook Début 2015 et versions ultérieures MacBook Air Début 2015 et versions ultérieures MacBook Pro Fin 2014 et versions ultérieures Mac mini Fin 2015 et versions ultérieures iMac 2017 et versions ultérieures iMac Pro Fin 2013 et versions ultérieures Mac Pro

Pour obtenir la mise à jour sur un Mac exécutant actuellement la version bêta de macOS Monterey, accédez au menu Mise à jour du logiciel dans l’application Préférences Système. Vous pouvez également télécharger macOS Monterey depuis le site Web des développeurs d’Apple, notre site Web bêta public si vous n’exécutez pas encore la version bêta (guide complet ici).

