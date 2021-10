macOS Monterey : vérifiez si votre Mac est éligible à la mise à jour gratuite, autres détails

macOS Monterey a été dévoilé pour la première fois lors de la conférence mondiale des développeurs d’Apple début juin

La dernière mise à jour macOS d’Apple, alias macOS Monterey, sortira plus tard dans la journée. macOS Monterey ou macOS 12 est jusqu’à présent disponible en version bêta pour les utilisateurs, mais à partir d’aujourd’hui, c’est-à-dire le 25 octobre 2021, il sera disponible pour le public, c’est-à-dire que tous les utilisateurs de Mac (éligibles à la mise à jour gratuite) pourront téléchargez-le et installez-le.

macOS Monterey a été dévoilé pour la première fois lors de la conférence mondiale des développeurs d’Apple début juin. Les nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation incluent Airplay, Universal Control et un tas de mises à jour à venir pour FaceTime et Safari.

Contrairement aux mises à niveau au niveau de l’interface de macOS Big Sur, macOS Monterey améliorera l’expérience utilisateur avec des changements en coulisse. Le contrôle universel permettra aux utilisateurs d’effectuer plusieurs tâches entre un iPad et un Mac en utilisant un seul clavier et une seule souris.

Contrairement à Windows 11, MacOS 12 a une liste simple d’appareils compatibles.

Appareils Mac compatibles avec MacOS Monterey

Voici tous les modèles de Mac pouvant exécuter MacOS Monterey :

• MacBook, début 2016 et versions ultérieures

• MacBook Air, début 2015 et versions ultérieures

• MacBook Pro, début 2015 et versions ultérieures

• Mac Pro, fin 2013 et versions ultérieures

• Mac Mini, fin 2014 et versions ultérieures

• iMac, fin 2015 et versions ultérieures

• iMac Pro, 2017 et versions ultérieures

Les Mac suivants ne sont pas éligibles pour la mise à jour :

iMac : mi et fin 2014 et début 2015

MacBook Pro, fin 2013 et mi-1014

MacBook Air, mi 2013 et début 2014

MacBook, début 2015

Le macOS Monterey sera disponible préinstallé sur le nouveau MacBook Pro (2021) lancé lors de l’événement « Unleashed » de lundi. Le macOS Monterey pour MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini et iMac exécutant actuellement macOS Big Sur atteindra automatiquement les appareils éligibles lors de sa sortie.

