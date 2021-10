macOS Monterey : voici les fonctionnalités exclusives aux Mac M1

macOS Monterey a été dévoilé pour la première fois lors de la keynote de la WWDC21 et après quatre mois, il est enfin publié aujourd’hui. Même ainsi, tous les utilisateurs ne pourront pas profiter des nouvelles fonctionnalités, car plusieurs fonctions ne seront disponibles que pour les modèles M1, M1 Pro et M1 Max Mac. Continuez à lire pendant que nous les arrondissons.

Lorsque Apple a effectué la transition de PowerPC à Intel, la société a rapidement abandonné la prise en charge des anciens Mac. Comme Apple est au milieu de la transition d’Intel vers son propre silicium, la société prend toujours en charge de nombreux Mac Intel.

Avec la deuxième mise à jour logicielle majeure pour tirer parti d’Apple Silicon, voici les fonctionnalités introduites par Apple qui ne seront disponibles que pour ses Mac dotés de processeurs propriétaires.

Mode portrait sur FaceTime : Seuls les Mac M1 sur macOS Monterey pourront flouter l’arrière-plan d’un appel vidéo à l’aide de FaceTime.

Plans: Le globe interactif et l’expérience détaillée d’une nouvelle ville ne seront disponibles que sur les Mac M1 exécutant macOS Monterey. Avec ces deux fonctionnalités, les utilisateurs pourront interagir avec un globe 3D et explorer des villes comme San Francisco, Los Angeles, New York et Londres avec des détails sur l’altitude, les routes, les arbres, les bâtiments, les points de repère, etc.

Capture d’objet : Avec macOS Monterey, les utilisateurs pourront transformer une série d’images 2D en un objet 3D photo-réaliste optimisé pour la RA en quelques minutes en utilisant la puissance de Mac.

Siri : La synthèse vocale neuronale dans plus de langues n’est disponible que pour les Mac M1. Avec macOS Monterey, cette fonctionnalité sera disponible dans plus de langues : suédois (Suède), danois (Danemark), norvégien (Norvège) et finnois (Finlande).

Dictée sur l’appareil : La dictée au clavier aide à protéger la vie privée de l’utilisateur en effectuant tous les traitements complètement hors ligne. Avec macOS Monterey, les utilisateurs peuvent dicter des textes de n’importe quelle longueur sans délai.

L’une des fonctionnalités répertoriées comme exclusives aux Mac M1 est également devenue disponible pour les utilisateurs d’Intel. Avec la sortie de macOS Monterey, tous les utilisateurs peuvent utiliser Texte en direct dans Photos, qui donne la possibilité d’interagir avec le texte dans les photos.

Que pensez-vous de ces fonctionnalités exclusives des Apple Silicon Mac ? Aimez-vous macOS Monterey ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

