macOS Monterey : voici toutes les fonctionnalités que votre Mac Intel ne prendra pas en charge

La version publique officielle d’Apple de macOS Monterey arrive le lundi 25 octobre, et les utilisateurs doivent savoir que plusieurs fonctionnalités de macOS 12 ne sont disponibles que pour les machines alimentées par des puces de silicium Apple. En d’autres termes, ils ne fonctionneront pas sur les Mac équipés d’Intel.



Différencier l’expérience utilisateur comme celle-ci n’est pas une nouveauté pour les utilisateurs d’iOS, car chaque année, les derniers modèles d’iPhone présentent des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur les iPhones qu’Apple a lancés l’année précédente.

D’un autre côté, les utilisateurs de Mac ne sont pas tellement habitués à des changements aussi rapides, et les dernières dépréciations logicielles pourraient être un choc pour certains. À l’exception possible de la capture d’objets, les fonctionnalités ‌macOS Monterey‌ suivantes ne seront pas disponibles pour toute personne exécutant le nouveau logiciel sur un Mac Intel, même s’il n’a été acheté auprès d’Apple que l’année dernière.

Mode portrait dans FaceTime

Avec le mode Portrait dans macOS Monterey‌, vous pouvez flouter votre arrière-plan lors d’un appel FaceTime, de sorte que l’accent soit mis sur vous plutôt que sur ce qui se trouve derrière vous. La fonctionnalité est couramment utilisée par d’autres applications de visioconférence comme Zoom et Teams pour masquer des scènes domestiques en désordre et d’autres sources de distraction ou d’embarras. Si vous utilisez un Mac à processeur Intel, ce ne sera pas une option.

Cartes Globe Interactif

Sur les Mac équipés de puces M1, ‌M1‌ Pro et ‌M1‌ Pro Max, Apple a amélioré l’application Maps pour inclure une nouvelle vue du globe qui vous permet de faire le tour du monde et de zoomer dans différentes régions de la Terre. Dans les versions précédentes de macOS, un zoom arrière maximal dans Maps vous présenterait une carte du monde plate, mais la nouvelle vue du globe vous offre une vue tridimensionnelle de la Terre depuis l’espace qui est beaucoup plus amusante à naviguer.

Villes plus détaillées sur les cartes



Le globe vous permet également d’explorer des zones, où vous trouverez des informations plus détaillées sur de vastes caractéristiques géologiques comme les chaînes de montagnes, les déserts, les forêts et les océans, et des cartes plus complètes dans des villes comme San Francisco, Los Angeles, New York, et Londres, qui comprend des détails sur l’altitude, les routes, les arbres, les bâtiments, les points de repère, etc. Si vous utilisez un Mac à processeur Intel, ce détail supplémentaire fera défaut.

Capture d’objet

La capture d’objets permet aux utilisateurs de créer un objet 3D photo-réaliste et optimisé pour la RA en assemblant une série de photographies. La technique s’appelle la photogrammétrie, qui nécessitait auparavant un logiciel spécialisé pour fonctionner, mais avec Monterey, Apple a intégré son API de capture d’objets dans macOS, ce qui rend le processus plus rapide et beaucoup plus facile lors de l’utilisation d’une application qui la prend en charge.



Par exemple, l’utilisation d’une application comme PhotoCatch permet aux utilisateurs d’importer une vidéo ou plusieurs photos d’un objet sous plusieurs angles, et sans effort supplémentaire, de les transformer en un modèle 3D réaliste de l’objet, qui peut ensuite être facilement intégré dans n’importe quel Application de réalité augmentée. Tous les Mac Apple Silicon prennent en charge la capture d’objets, mais elle n’est prise en charge que sur les Mac Intel disposant d’au moins 16 Go de RAM et 4 Go de VRAM.

Synthèse vocale Siri

La fonction Text-to-Speech de macOS permet aux utilisateurs de sélectionner des portions de texte ou de mettre en surbrillance des documents entiers à lire. Les utilisateurs de Mac ‌Apple Silicon‌ peuvent utiliser la fonction vocale de synthèse vocale dans plus de langues que les utilisateurs de Mac à processeur Intel, notamment le suédois, le danois, le norvégien et le finnois.

Dictée au clavier sur l’appareil



Avec la dictée au clavier, vous pouvez dicter du texte partout où vous pouvez le taper, et la fonctionnalité s’améliore au fur et à mesure que vous l’utilisez, en la personnalisant au fil du temps. Sur les Mac ‌Apple Silicon‌, la dictée au clavier protège désormais la confidentialité des utilisateurs en effectuant tous les traitements sur l’appareil, ce qui signifie qu’il est complètement hors ligne. Et grâce à la dictée sur l’appareil, les utilisateurs peuvent également dicter du texte de n’importe quelle longueur sans délai. Sur les Mac Intel, cependant, il y a une limite de temps de 60 secondes.

Apple accélère sa transition loin d’Intel



Il s’agit d’une période unique dans l’histoire du Mac, car Apple est actuellement au milieu d’une transition de deux ans des processeurs Intel à ses puces de silicium Apple personnalisées dans les Mac, le changement devant être achevé d’ici la WWDC 2022.

La transition a commencé en novembre dernier, lorsque Apple a lancé le M1‌, sa première puce conçue sur mesure, dans les MacBook Pro 13 pouces, MacBook Air et Mac mini d’entrée de gamme, suivis de l’iMac 24 pouces en avril. La semaine dernière, lors de son événement « Unleashed », Apple a dévoilé de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces alimentés par des puces ‌M1‌ Pro et ‌M1‌ Max encore plus performantes.

Les puces Intel continuent d’être disponibles sur les ordinateurs de bureau qui incluent le Mac mini‌, le ‌iMac‌ et le Mac Pro, mais des mises à niveau pour tous ces appareils sont en cours et attendues l’année prochaine, alors attendez-vous à ce que la prochaine version de macOS exclue les Mac à processeur Intel. utilisateurs encore plus que Monterey.