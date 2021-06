macOS Monterey : voici toutes les nouveautés d’AirPlay sur Mac

macOS 12 Monterey a été présenté en avant-première lors de la keynote de la WWDC21. Le nouveau système d’exploitation Mac apportera une expérience raffinée par rapport à son prédécesseur macOS Big Sur. L’une des principales fonctionnalités de Monterey est la possibilité d’AirPlay sur Mac. Voici comment cela va fonctionner.

L’une des meilleures fonctionnalités d’Apple est la possibilité de diffuser du contenu AirPlay de l’iPhone vers l’Apple TV, les Smart TV et même les haut-parleurs activés. Enfin, avec macOS Monterey, il est désormais possible de diffuser du contenu directement sur le Mac, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent faire jouer à leurs iPhones une chanson sur le MacBook, une vidéo ou partager leurs écrans.

Comme déjà couvert par ., certaines des fonctionnalités de macOS Monterey sont exclusives aux Mac M1. Heureusement, ce n’est pas le cas, bien qu’il existe certaines exigences pour AirPlay sur Mac. Voici les modèles pouvant utiliser cette fonctionnalité :

MacBook Pro (2018 et versions ultérieures) ; MacBook Air (2018 et versions ultérieures) ; iMac (2019 et versions ultérieures) ; iMac Pro 92017); Mac Mini (2020 et versions ultérieures) ; Mac Pro (2019) ; iPhone 7 et versions ultérieures ; iPad Pro (2e génération et versions ultérieures) ; iPad Air (3e génération et versions ultérieures) ; iPad (6e et plus récent) ; iPad mini (5e génération et versions ultérieures) ;

Apple indique que les anciens modèles d’iPhone, d’iPad et de Mac peuvent partager du contenu à une résolution inférieure pour prendre en charge les modèles Mac lorsque “Autoriser AirPlay pour” est défini sur “Tout le monde” ou “Tout le monde sur le même réseau” dans les préférences de partage.

Vérifiez ci-dessous toutes les nouveautés avec AirPlay to Mac sur macOS Monterey :

Contenu AirPlay sur votre Mac: utilisez AirPlay pour envoyer du contenu sur votre Mac depuis un iPhone, un iPad ou même un autre Mac. Regardez des vidéos, modifiez des présentations Keynote et écoutez de la musique sur votre Mac pendant qu’elle est lue depuis votre autre appareil. Votre Mac fonctionne avec n’importe quel appareil Apple, et il est encore plus facile de se connecter si les appareils partagent le même identifiant Apple.

Utilisation comme enceinte AirPlay 2: Le Mac peut fonctionner comme un haut-parleur AirPlay 2 tiers, vous permettant de lire de la musique ou des podcasts sur votre Mac ou de l’utiliser comme haut-parleur secondaire pour l’audio multiroom.

Miroir ou étendre l’affichage : Lorsque vous envoyez du contenu de votre iPhone ou iPad vers votre Mac, vous pouvez choisir de mettre en miroir votre iPhone ou iPad ou d’étendre son affichage en utilisant un Mac comme écran secondaire pour les applications qui le prennent en charge, telles que Keynote et Photos.

Envoi filaire ou sans fil : AirPlay fonctionne à la fois sans fil et câblé via USB. Une connexion filaire est utile lorsque vous voulez vous assurer qu’il n’y a pas de latence ou que vous n’avez pas accès au Wi-Fi.

macOS Monterey est actuellement en version bêta pour les développeurs. En juillet, Apple prévoit de publier une version bêta publique pour tous les utilisateurs. Le système d’exploitation devrait sortir à l’automne.

Consultez notre couverture macOS Monterey :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :