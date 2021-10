MacOS Monterrey, iOS 15.1 et iPad OS 15.1 sont déjà disponibles et ce sont leurs nouveautés les plus marquantes | La technologie

Comme vous le savez bien, Apple a lancé de nouveaux systèmes d’exploitation pour tous ses appareils et nous résumons ici quelles sont les fonctionnalités les plus remarquables de Monterey, iOS 15.1 et iPad OS 15.1.

Comme vous le savez bien, le système d’exploitation MacOS Monterey est désormais disponible en téléchargement (nous vous montrons ici comment le faire), mais il n’est pas arrivé tout seul. Depuis, Apple a jugé bon de lancer tous ses systèmes d’exploitation quasiment en même temps.

Outre le nom de Monterey, la société de Cupertino déploie également iOS 15.1 et iPadOS 15.1, sa troisième mise à jour de la génération actuelle d’iOS depuis son lancement aux côtés de l’iPhone 13.

La mise à jour iOS 15.1 apporte : SharePlay, permettre à plusieurs utilisateurs Apple de profiter de films, de musique et d’autres contenus ensemble pendant les appels FaceTime ; Enregistrement vidéo ProRes sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, entre autres améliorations de l’appareil photo ; et quelques améliorations pour les applications Accueil, Raccourcis, Traduire et Portfolio.

Mais de toutes les nouvelles fonctionnalités, c’est SharePlay qui attire le plus l’attention. Comme son nom l’indique, SharePlay propose de multiples expériences partagées via FaceTimeDe la navigation sur le Web ensemble au visionnage de films ou d’émissions de télévision synchronisés.

Il offre également à chaque utilisateur la possibilité de lire, de mettre en pause, de rembobiner ou d’avancer rapidement des films, des programmes ou de la musique et de baisser automatiquement le volume du contenu lorsqu’il détecte que quelqu’un parle.

iOS 15.1 apporte le Enregistrement vidéo ProRes au iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. La fonction vidéo minimise la compression lors de l’enregistrement d’une vidéo, garantissant des vidéos de la plus haute qualité pour l’édition et le post-traitement.

La mise à jour ajoute également un bouton pour désactiver le passage automatique en mode macro, donnant aux utilisateurs plus de contrôle sur la façon d’utiliser les caméras.

Un ajout intéressant est que vous pouvez désormais ajouter votre carte de vaccination COVID-19 à l’application Apple Wallet.

L’application domestique installée en standard permet désormais aux utilisateurs d’automatiser différentes actions en fonction des capteurs de qualité de l’air, d’humidité ou de lumière ambiante.

Il existe également de nouveaux jeux pour jouer avec Siri, tandis que l’application Translate prend en charge le chinois mandarin (Taiwan). Comme pour chaque mise à jour, iOS 15.1 apporte également diverses corrections de bugs.

Quant à Monterey, le nouveau système d’exploitation pour ordinateurs Mac, il n’est disponible que dans cette liste de modèles que nous vous laissons ci-dessous :

MacBook : Début 2016 et plus récent Macbook Air: Début 2015 et plus récent Macbook Pro: Début 2015 et après Mac mini : Fin 2014 et après iMac : Fin 2015 et après iMac Pro : Fin 2017 Mac Pro: Fin 2013 et après