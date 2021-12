Macquarie et Total s’affrontent pour acquérir Reden Solar

23/12/2021 à 07:51 CET

Araceli Munoz

La vente de Reden Solar, société spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques, entame sa phase finale après avoir suscité l’intérêt de grands investisseurs dans le monde de l’énergie. Comme des sources financières l’ont expliqué à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, le fonds australien Macquarie et la compagnie pétrolière Total sont deux des finalistes à rester avec cette entreprise valorisée à plus de 2 000 millions d’euros. Reden Solar est détenue par les fonds français Infravia (53%) et Eurazeo (47%). Actuellement, l’entreprise a 650 MW installés dans 600 établissements en exploitation et un résultat brut d’exploitation (ebitda) de plus de 105 millions d’euros.

Les propriétaires de l’entreprise ont engagé les banques d’investissement Citi et Nomura d’orchestrer un processus concurrentiel cet été, qui a attiré un grand nombre d’intéressés pour ce groupe photovoltaïque, des compagnies d’électricité comme Engie ou China Three Gorges, ainsi que le fonds Sonnedix, entre autres. Selon les mêmes sources, le processus est toujours ouvert et les offres finales arriveront vers février. Il est prévu que la transaction soit signée au premier trimestre de l’année prochaine. Le grand intérêt pour cette entreprise est intimement lié au mouvement mondial de décarbonisation de l’économie, auquel veut participer toute la filière énergétique dans son ensemble : des fonds de capital-risque à ceux spécialisés dans les infrastructures, les assurances ou les sociétés énergétiques traditionnelles qui évoluent .votre stratégie vers le monde vert.

Fondée en France, L’Espagne est l’un des marchés prioritaires pour Reden Solar, où il a ouvert un bureau en 2018 et où il a réalisé différentes acquisitions ces dernières années. Par exemple, en septembre 2019, elle a fermé l’une de ses opérations les plus notoires en rachetant 21 centrales photovoltaïques au gestionnaire espagnol Everwood Capital, ajoutant à l’époque 400 millions d’euros d’actifs d’exploitation dans la péninsule ibérique. À cette époque, l’entreprise avait déjà annoncé son intention de continuer à acheter des installations en Espagne, l’un des berceaux de l’énergie photovoltaïque, et de doubler sa capacité dans la région. Cependant, le vrai coup porté sur la table est venu cet été après la signature d’une alliance stratégique (joint venture) avec le développeur néerlandais Kenergy Ventures, dans le but de lancer de nouveaux développements photovoltaïques en Espagne. Actuellement, ce développeur des Pays-Bas a développé 550 MW et a des développements en cours en Espagne (1 300 MW) et au Mexique (850 MW).

Bien qu’au début une introduction en bourse ait été envisagée pour l’entreprise, cette idée n’a finalement pas abouti en raison du grand appétit pour l’actif, qui a transformé l’approche initiale vers une vente de 100 % de Reden Solar par le fonds, qui est devenu son actionnaire. en 2017 suite au spin-off du français Fonroche Solaire. La bureaucratie au moment d’élever un saut au plancher et l’incertitude des marchés ont été les autres raisons pour lesquelles l’option choisie a été la vente de 100%, ce qui permet à la transaction d’être exécutée plus rapidement et que les propriétaires peut encaisser de manière plus agile.

Tant Eurazeo qu’Infravia sont de grands connaisseurs du marché espagnol, où ils ont réalisé plusieurs opérations sur différents segments. Par exemple, le premier était actionnaire de la chaîne textile Desigual et Iberchem, le fabricant de matières premières pour parfums ; Elle participe à des sociétés de renom comme Glovo à travers son fonds spécialisé dans les sociétés de croissance et a participé au financement d’opérations aussi bien connues que la vente de Pastas Gallo ou du fabricant d’aliments pour animaux de compagnie en marque blanche Elmubas. Infravia a de son côté signé il y a quelques jours la cession des 33% qu’elle détenait dans le métro de Malaga, qui s’est retrouvée entre les mains de Vauban (l’ancien Mirova, fonds d’infrastructure Natixis).

Le « boom » du photovoltaïque

Ces derniers mois, le photovoltaïque a été l’une des énergies les plus intéressantes pour les investisseurs, du fait de la forte croissance attendue pour les prochaines années de la transition énergétique. De plus, contrairement à d’autres, l’énergie solaire photovoltaïque est l’une des moins chères à produire, donc de nouveaux progrès sont attendus. Concrètement, selon le Plan national de l’énergie (PNIEC) 2021-2030, le solaire photovoltaïque passera des 13,4 GW actuels à 39 GW en 2030. Au total, il est prévu que ce type d’énergie représente 24,4 % du total.

Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui explorent la monétisation de leurs investissements dans le secteur quand ils voient les multiples avec lesquels les dernières opérations ont été clôturées, comme la vente de l’activité photovoltaïque d’Ence à Naturgy ou Gransolar engineering à Trilantic ; la cession de Macquarie dans Bruc Management, la société dont il est actionnaire avec le fonds canadien OPTrust, Juan Béjar et Luis Venero ; l’achat du portefeuille photovoltaïque du fonds canadien Northland Power de Bankinter (Helia) ; ou encore l’OPA du fonds suédois EQT pour l’ingénierie photovoltaïque Solarpack pour plus de 800 millions en juin dernier ; entre autres.