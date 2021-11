Macro by Camera+ apporte une photographie rapprochée impressionnante à tous les iPhones

Le tout nouveau mode Macro pour iPhone 13 Pro et Pro Max est impressionnant, mais si vous n’avez pas le dernier matériel haut de gamme, vous n’obtenez pas la fonctionnalité dans l’application Appareil photo native d’iOS 15. changez cela avec son application Macro iOS permettant de superbes prises de vue macro pour tous les iPhones.

Macro by Camera+ est arrivé cette semaine, et tout est basé sur un logiciel, aucun objectif externe à acheter. Voici comment le développeur LateNiteSoft décrit la nouvelle application :

L’objectif de Macro by Camera+ est de prendre des photos en gros plan d’une beauté époustouflante en toute simplicité. L’application choisit intelligemment le meilleur objectif pour votre prise de vue et vous donne les bons outils pour faire briller votre sujet. Et il n’y a aucune envie matérielle requise : Macro est compatible avec n’importe quel iPhone pouvant exécuter iOS 15 !