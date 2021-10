Macro-opération à Castellón contre la contrefaçon d’art avec sept arrestations

24/10/2021 à 23:38 CEST

Monique Mira

Jusqu’à sept personnes ont été arrêtées, dont six ont déjà été condamnés, dans le cadre de une opération qui s’est développée en Castellón contre la contrefaçon des œuvres d’art. Le Groupement du Patrimoine Historique de la Police de la Generalitat a ainsi dénoué une enquête dans laquelle jusqu’à 27 tableaux ont été confisqués, dont la plupart étaient des copies frauduleuses d’artistes aussi connus que Francisco de Goya, José Benlliure, Cecilio Pla ou Nicolás Falcó. Les détenus ils ont vendu les tableaux sur internet pour 1,2 million d’euros, comme l’ont rapporté aujourd’hui des sources de la ministère de la Justice.

En conséquence de l’opération spéciale, il a été possible de prouver que 18 des peintures étaient fausses, deux étaient des plaques authentiques, quatre « œuvres décoratives sans valeur » et le reste « il n’a pas été possible de déterminer leur fausseté ». Ils détaillent de Justice que parmi toutes les peintures de véritable paternité, celui avec la plus grande valeur est ‘La Inmaculada’, Goya, « qui a été offert au public pour 900 000 euros ».

La manière d’agir des prévenus a été étudiée dès le premier instant par les agents, dès le déclencheur qui a conduit à l’identification de « L’Adoration des Mages », de Nicolás Falcó, une œuvre qui a déclenché l’opération après avoir été acquise devant notaire pour 18.000 euros. Quand l’acheteur l’a mis en vente sur le marché légal pour 45 000 euros »une contrefaçon a été détectée « . Selon les rapports du ministère, « ils ont trompé les investisseurs en accompagnant les travaux de faux certificats d’authenticité « .

L’œuvre authentique identifiée de plus grande valeur est « La Inmaculada » de Goya. | méditerranéen

Dès cette première plainte, la police de la Generalitat a atteint l’escroc, découvrant qu’il faisait partie d’un réseau « qui avait plus de 30 œuvres en vente en ligne. » Les agents assurent que les contrefaçons ils ont été exécutés « avec des méthodes très peu élaborées », comme placer un petit morceau de papier au-dessus de la signature pour l’échanger contre un autre ; réutiliser les toiles des deux côtés; imiter la technique du craquement en brûlant la toile au chalumeau, ou encore en imitant une œuvre qui est exposée au musée Bernat de Barcelone.

Les techniciens de la Institut Valencià de Conservation, Restauració i Investigació (IVCR-i), du Musée des Beaux-Arts de Valence et le directeur du Musée Benlliure étaient chargés d’étudier l’authenticité des peintures.

Le Ministre de la Justice, Gabriela Bravo, a indiqué au sujet de la résolution de cette affaire, que l’enquête du Groupe du Patrimoine de la Police de la Generalitat « a abouti désactiver un nouveau réseau illégal de vente et d’achat d’art et la présence d’une vingtaine d’œuvres au marché noir ».

Sur les sept détenus, six ont été condamnés par le tribunal pénal numéro 3 de Castelló. Trois doivent purger une peine de 10 mois de prison et trois autres de trois mois.