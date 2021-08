Macro suggère que le sommet du cycle crypto pourrait ne pas être présent, le risque pourrait redevenir un récit clé

Après être passé à près de 40 000 $, Bitcoin est à nouveau en baisse à 38 000 $ aujourd’hui. Pendant ce temps, Ether, actuellement au-dessus de 2 600 $, a atteint 2 770 $ mercredi soir avant sa mise à niveau très attendue à Londres qui activera EIP 1559.

La capitalisation boursière totale de la cryptographie est également de retour à près de 1,7 billion de dollars, contre 1,29 billion de dollars il y a quinze jours.

Alors que les prix des actifs cryptographiques se redressent fortement, la crainte d’un marché baissier prolongé de 3 ans, comme après le marché haussier de 2017, après les nouveaux sommets historiques d’avril et de mai, s’est apaisée. Certains commerçants et investisseurs s’attendent à une répétition du premier semestre 2021.

« Difficile de voir le sommet du cycle alors que la Fed reste accommodante », a déclaré le trader et économiste Alex Kruger.

« La Fed reste conciliante alors même qu’elle commence à discuter de la réduction en raison de l’emploi, alors qu’elle considère l’inflation comme transitoire. Les emplois prennent plus de temps à récupérer car le travail à distance a augmenté la productivité. Les données NFP sont essentielles.

Comme nous l’avons signalé, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a assuré le marché à chaque tournant qu’il restait encore du chemin à parcourir avant que le soutien budgétaire ne soit supprimé, car les objectifs d’emploi n’étaient pas encore atteints. Il dira à l’avance quand le tapering commencera officiellement.

Vues divisées

Le vice-président de la Fed, Richard Clarida, l’un des principaux architectes de la nouvelle stratégie politique de la banque centrale américaine, a également déclaré cette semaine qu’une hausse des taux d’intérêt était probable en 2023, alors qu’il pourrait “certainement” voir une annonce sur une diminution “plus tard cette année”.

“Commencer la normalisation des politiques en 2023 serait, dans ces conditions, tout à fait cohérent avec notre nouveau cadre flexible de ciblage de l’inflation moyenne”, a-t-il déclaré lors d’une discussion sur le Web hébergée par le Peterson Institute for International Economics.

Les responsables de la Fed, cependant, semblent divisés sur le moment de commencer à réduire progressivement, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, appelant à une réduction plus rapide des achats d’obligations. Bullard a déclaré plus tôt mercredi,

«Vous seriez donc assis ici l’été prochain, avec une inflation bien supérieure à l’objectif et des emplois sur le chemin du retour aux niveaux d’avant la pandémie. Cela me semble être une chose à laquelle nous devrions nous préparer. »

Alors que le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, approuve également la réduction des dépenses pour commencer « bientôt », son point de vue diffère de celui de Bullard dans le sens où il souhaite réduire progressivement le rythme des achats.

Aperçu du marché

Au milieu des pourparlers dégressifs, le dollar s’est renforcé alors qu’il se négocie au-dessus de 92,2 tandis que l’or au comptant est d’environ 1 811,62 l’once.

Le S&P 500 est quant à lui tombé de son record de 4 429 atteint le 29 juillet à 4 402 après que les données aient signalé un ralentissement de la croissance de l’emploi le mois dernier. L’indice de référence est à la hausse depuis la vente massive de mars lorsqu’il est tombé à 2 200.

Robinhood Markets (HOOD) est en fait en tête après un démarrage lent de ses débuts lorsqu’il a ouvert à 33 $, mais mercredi, il a atteint 85 $ et se négocie actuellement à 70,39 $.

Le rendement réel des bons du Trésor à 10 ans est tombé à un niveau record alors que les perspectives de croissance économique s’amélioraient. Le taux exact qui supprime l’impact attendu de l’inflation au cours de la prochaine décennie est de moins 1,13%

Pendant ce temps, le marché des crypto-monnaies connaît également une reprise après avoir connu un net recul, de 50 % à 95 %, malgré l’examen réglementaire en cours. Kruger a dit,

«Les family offices et les HNI (personnes fortunées) continuent d’affluer. Les rendements réels viennent d’atteindre un nouveau plus bas historique (négatif) qui pousse les spéculateurs hors de la courbe de risque. Pourrait redevenir un récit clé.

