Macron a abandonné les attaques contre AstraZeneca alors que des milliers de personnes rejettent le jab malgré la flambée des morts | Monde | Nouvelles

Les autorités sanitaires de la ville méditerranéenne avaient obtenu 4 000 doses du vaccin d’Oxford et avaient l’intention de vacciner les enseignants et la police de plus de 55 ans samedi et dimanche. Cependant, seules 50 personnes se sont inscrites au programme, ce qui a conduit le centre de vaccination à fermer ses portes tôt à 13 heures samedi. Anne Frackowiak-Jacobs, le sous-préfet de Grasse, à proximité, a déclaré au Sun que la faible utilisation était presque certainement due à des craintes quant à la sécurité du vaccin, qui avaient été en partie alimentées par M. Macron.

Elle a déclaré: «Il y a eu des gens qui se sont retournés lorsqu’ils ont appris qu’il s’agissait du vaccin AstraZeneca.»

Les déclarations constamment changeantes et contradictoires du président français sur le coup semblent avoir nui à la confiance du public

À plusieurs reprises, M. Macron a publiquement mis en doute son efficacité et son innocuité – à un moment donné, même en suspendant temporairement son utilisation.

Il a décrit le vaccin comme étant “quasi-efficace”, avant d’accepter lui-même de le prendre.

Bien que le vaccin ait été associé à un petit nombre de caillots sanguins très rares, l’Agence européenne des médicaments a continué de préconiser son utilisation, affirmant que les avantages l’emportaient sur les risques.

La France a acheté 4,7 millions de doses du jab d’Oxford, mais jusqu’à présent n’en a administré que 2,3 millions, selon les données fournies par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Le président français est venu pour un barrage de critiques lorsqu’il a été contraint de réintroduire le verrouillage et doit maintenant se battre pour sauver sa carrière politique.

Bruno Cautrès a déclaré au New York Times que la gestion de la pandémie par M. Macron pourrait être un facteur décisif lors des élections présidentielles de l’année prochaine, où il doit faire face à un défi de taille de Marine Le Pen.

Le politologue, du Centre de recherche politique de Sciences Po à Paris, a déclaré au moment de l’annonce du nouveau lock-out: «Ce qui apparaît aujourd’hui, c’est au contraire l’idée d’un chef d’État qui le joue à l’oreille et qui ne sait pas vraiment où il va.