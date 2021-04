Macron a appelé l’armée de l’UE à “se défendre contre” la Russie en tant que masse de “150 000 soldats” à la frontière | Monde | Nouvelles

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a affirmé que la Russie avait massé «plus de 150 000 soldats» le long de la frontière ukrainienne et dans la péninsule de Crimée annexée. Il s’est exprimé à Bruxelles à l’issue d’une réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères de l’UE, où il a fait le point sur une variété de problèmes, y compris les tensions persistantes dans l’est de l’Ukraine. M. Borrell a déclaré que la Russie déployait «toutes sortes de matériel» à la frontière, y compris «le plus haut déploiement militaire de l’armée russe aux frontières ukrainiennes jamais réalisé», ce qu’il a qualifié de «clairement préoccupant». pour l’UE.

Il a ajouté que l’UE a montré «un soutien complet et fort à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine», déclarant que le bloc continue de rejeter l’annexion illégale de la Crimée par la Russie.

Mais le président français Emmanuel Macron a suggéré un jour d’aller plus loin pour contrer la menace du dirigeant du Kremlin Vladimir Poutine.

M. Macron, qui a fait pression pour une force militaire conjointe de l’Union européenne depuis son arrivée au pouvoir, a déclaré que le continent avait besoin d’une «véritable armée européenne» pour se défendre.

Il a déclaré à Europe 1 en 2018: «Nous devons nous protéger vis-à-vis de la Chine, de la Russie et même des États-Unis.

«Nous ne protégerons pas les Européens si nous ne décidons pas d’avoir une véritable armée européenne.»

M. Macron a dirigé la création d’une force européenne avec la chancelière allemande Angela Merkel.

La vision est qu’elle soit indépendante de l’OTAN et qu’elle pourrait rapidement monter une opération militaire conjointe, évacuer des civils d’une zone de guerre ou fournir une aide après une catastrophe naturelle.

Dans le cadre d’une initiative connue sous le nom de PESCO, 25 pays de l’UE coordonnent leurs dépenses et opérations de défense.

Mais parler d’une «armée de l’UE», une idée lancée par les fédéralistes européens depuis des années, reste un sujet profondément délicat parmi les États membres soucieux de défendre leur souveraineté.

Bruno Alomar, professeur à l’École de guerre française qui forme les meilleurs officiers militaires, a déclaré que la vision de M. Macron d’une force de défense européenne soudée était loin.

Il a déclaré: «L’idée de créer une culture stratégique commune n’est pas mauvaise.

«Mais il y a un fossé énorme entre la défense européenne dont rêve Emmanuel Macron et la réalité de désaccords très puissants entre partenaires européens.»

Actuellement, une telle armée n’existe pas – les questions militaires sont organisées par les États membres – et le conseiller à la défense Nicholas Drummond estime que cela ne changera probablement pas.

Il avait précédemment déclaré à Express.co.uk: «L’armée allemande n’est pas dans une position particulièrement forte, elle est sous-financée pour le moment.

«Bien qu’il soit plus grand que le nôtre, je dirais qu’il n’est pas en avance sur le nôtre.

«L’armée allemande et l’armée française sont comparables à la nôtre.

«Je dirais que la France est légèrement en avance, qu’elle a alloué plus d’argent et a mieux réussi à se moderniser.

«Mais notre marine et nos forces aériennes sont toujours bien en avance sur les Français.»

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré aujourd’hui qu’il avait «proposé un plan étape par étape sur la manière de décourager Moscou d’une nouvelle escalade».

Le ministre a demandé au bloc de préparer une nouvelle série de sanctions sectorielles car «les sanctions individuelles ne suffisent plus».

L’armée de Moscou dit qu’elle mène des exercices le long de sa frontière en réponse aux mesures prises par l’alliance militaire occidentale de l’OTAN qui “menace la Russie”.

Le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, a déclaré la semaine dernière que “deux armées et trois unités aéroportées avaient été déployées avec succès” à la frontière occidentale de la Russie et que les exercices seraient terminés “dans les deux semaines”.