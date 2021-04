Macron a comparé au dictateur pour un demi-tour hurlant sur le verrouillage: «  Les Français en ont assez!  » | Monde | Nouvelles

Le président français a été averti des répercussions possibles lors des élections de l’année prochaine sur sa décision d’ordonner la fermeture après avoir insisté pendant des semaines pour que le pays reste ouvert. À partir de samedi, tous les magasins non essentiels seront fermés et il sera interdit aux gens de voyager à plus de six miles de chez eux. Les écoles fermeront également pendant au moins trois semaines.

Afin de justifier son changement d’humeur, M. Macron a déclaré que des mesures à l’échelle nationale étaient nécessaires pour éviter la troisième vague qui a envahi l’Europe.

Mais les utilisateurs des médias sociaux ont déchiré sa stratégie et certains l’ont accusé de se comporter comme un dictateur.

Une personne a déclaré que les règles étaient typiques d’un « dictateur de l’EUSSR ».

Un deuxième a déclaré que le président se comportait clairement comme un « dictateur pendant Covid ».

Ils ont ajouté: « Problème avec Macron: il a toujours été autoritaire (forcer les politiques pour lesquelles les Français n’ont pas voté).

Et pourtant un troisième a tweeté: «Macron est un dictateur et a ses raisons politiques.

«Des couvre-feux sont déjà en place pour toute l’année 2021. Les restaurants sont fermés depuis six mois.

« Les Français sont en colère et en ont marre, car si des mesures strictes avaient fonctionné, ils auraient vu une baisse des cas depuis longtemps. »

Un autre homme a déclaré que le verrouillage national était « simplement un moyen d’empêcher les Français en colère de sortir dans la rue pour exiger la démission du dictateur Macron ».

LIRE LA SUITE: L’humiliation de Macron se profile après qu’une erreur commerciale aliène la gauche et la droite

L’expression est largement utilisée par les Français pour signifier une défaite définitive.

Mme Le Pen a tweeté: « Malheureusement, ce sont les Français qui subissent les conséquences de ces retards, de sa fierté et de ses prises de décision incohérentes, avec un lourd tribut sur leur vie quotidienne. »

Elle devrait être la principale challenger du président de centre-droit en 2022.

Dans une tentative désespérée de détourner l’attention de la crise française et des échecs vaccinaux de l’UE, M. Macron a eu recours à la responsabilité de la Grande-Bretagne pour la pandémie.

Dans son discours télévisé, il a fait référence à la variante de Covid détectée pour la première fois dans le Kent, qui, selon lui, était responsable d’une augmentation des infections.

Il a déclaré: «Cette variante qui a été identifiée pour la première fois chez nos voisins britanniques à la fin de l’année dernière.

«Et dans une certaine mesure, bien sûr, a donné lieu à une épidémie au sein de l’épidémie et c’est plus grave qu’au printemps dernier.»

M. Macron a insisté sur le fait qu’il avait raison de prendre un pari et de garder la France ouverte alors que les cas augmentaient ces dernières semaines, mais a admis que le gouvernement avait commis des erreurs depuis le début de la crise.

Il a dit: «Nous avons commis des erreurs. Il y a eu des retards, il y a des choses que nous avons corrigées.