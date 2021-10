Macron a déclaré au Royaume-Uni qu’il pouvait DÉCHIRER les contrats énergétiques français à cause des sanctions « Nous ne nous rendons pas! » | Sciences | Nouvelles

Macron est une figure de la haine selon Niall McCrae

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a averti que le Royaume-Uni riposterait si Paris mettait à exécution ses menaces au milieu d’une dispute sur les droits de pêche post-Brexit. Cela survient après qu’une pléthore d’options ont été mises sur la table par les ministres français Annick Girardin et Clément Beaune – notamment empêcher les bateaux britanniques d’atterrir et même menacer les approvisionnements énergétiques du Royaume-Uni. Hier, Mme Girardin a déclaré à la radio RTL : « Je ne dirai pas sérieusement que nous avons coupé l’électricité.

« Mais oui, nous avons des sanctions que nous pourrions mettre en œuvre, en particulier sur les tarifs que nous pourrions modifier. »

Mais M. Drummond, un ancien officier de l’armée, a fustigé le président français pour son attitude envers le Royaume-Uni.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Clément Beaune et Annick Girardin n’auraient rien fait avec le président Macron le leur enjoignant.

« Dans l’ensemble, Macron joue un jeu très dangereux. Au cours des 12 derniers mois, son désir de punir le Royaume-Uni pour avoir quitté l’UE a frôlé l’agression nue.

Macron a reçu un avertissement cinglant (Image: GETTY)

Le secrétaire à l’Environnement George Eustice (Image: GETTY)

« Vous pourriez vous attendre à ce qu’un adversaire potentiel bloque le Royaume-Uni pour empêcher les fournitures vitales de nous parvenir, comme la France l’a fait à Noël dernier, mais pas notre plus proche allié européen.

« Son attitude est complètement fausse et cette dernière menace aura sans aucun doute causé de nouveaux dommages aux relations de la Grande-Bretagne avec la France. »

Catherine Colonna, ambassadrice de France au Royaume-Uni, a été convoquée pour des entretiens après qu’un chalutier britannique a été saisi par la France et qu’un autre a été condamné à une amende lors de contrôles au large du Havre jeudi.

Les autorités françaises ont déclaré que le navire retenu, le Cornelis Gert Jan, n’avait pas de licence.

LIRE LA SUITE: L’emprise de Macron sur le Royaume-Uni: le plan nucléaire de 23 milliards de livres sterling de Boris Johnson «dépendant» de la France

Clément Beaune a attaqué le Royaume-Uni (Image: GETTY)

Cela a été démenti par son propriétaire, Macduff Shellfish of Scotland.

Le capitaine de la drague à pétoncles devra comparaître devant un tribunal en août de l’année prochaine, ont annoncé vendredi les autorités françaises.

Les ministres se sont réunis jeudi pour discuter de la situation et envisageraient une « gamme d’options » pour riposter.

Et M. Drummond a présenté quelques mesures potentielles.

Il a déclaré: « Si la France suivait et obligeait la société d’énergie publique française EDF à couper l’alimentation électrique des îles anglo-normandes et du Royaume-Uni, cela provoquerait une crise diplomatique.

A NE PAS MANQUER

Galileo souffle alors que le satellite GPS du Japon rivalise avec l’UE [REVEAL]

Une percée en Egypte alors qu’une momie « extraordinaire » pourrait « réécrire l’histoire » [INSIGHT]

Sturgeon dans une offre d’indépendance éhontée alors qu’elle s’éloigne du Royaume-Uni [REPORT]

Un chalutier britannique a été saisi par la France (Image : REUTERS)

« En réponse, j’espère que le gouvernement britannique agira pour empêcher EDF de poursuivre ses activités au Royaume-Uni, en nationalisant sa branche britannique.

« Nous prendrions certainement d’autres mesures en réponse.

« Nous pourrions également mettre fin à l’accord de Lancaster House. Surtout,

« Macron devrait savoir mieux – le Royaume-Uni ne se rend jamais à l’agression. Couper les alimentations électriques ne peut être considéré que comme un acte hostile conçu pour nuire à l’économie britannique. »

La France fournit de l’électricité au Royaume-Uni via un câble sous-marin depuis les années 80, et EDF Energy a fait un bond sur le marché de détail de l’énergie au Royaume-Uni en 1998 en rachetant London Electricity.

Une décennie plus tard, elle a payé 12,5 milliards de livres sterling à British Energy, le propriétaire en difficulté financière du parc nucléaire du pays, dont Hinkley Point C.

EDF a une forte influence sur le Royaume-Uni (Image : GETTY)

EDF produit désormais environ un cinquième de l’électricité du Royaume-Uni et a plus de capacité en Grande-Bretagne que sur n’importe quel marché hors de France.

Et il pourrait être mis en place pour avoir plus d’emprise sur la Grande-Bretagne.

Hinkley Point C est en cours de construction par EDF, qui détient les deux tiers de la centrale avec l’entreprise publique chinoise CGN.

Les inquiétudes concernant cette « dépendance » vis-à-vis du Royaume-Uni se sont intensifiées lorsque le HMS Tamar et le HMS Severn de la Royal Navy ont monté la garde à Jersey après que la France a menacé de couper son électricité – dont 95% auraient été importés d’EDF.

S’exprimant à l’époque, le Dr Paul Dorfman de l’UCL Energy Institute, a déclaré que le Brexit Grande-Bretagne « continuera à dépendre, politiquement, culturellement, technologiquement et en termes d’énergie » d’autres nations.

À terme, Hinkley Point C fournira sept pour cent de l’électricité totale du Royaume-Uni et alimentera jusqu’à six millions de foyers.

Il y a eu des appels pour que la Grande-Bretagne soit « autosuffisante » dans la production d’énergie alors qu’elle vise à être Net-Zero d’ici 2050.

Parmi les six grands fournisseurs d’énergie du Royaume-Uni, quatre appartiennent à des étrangers.