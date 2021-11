Macron a prévenu qu’il aurait du sang sur les mains s’il refusait de bouger sur la crise des migrants | Politique | Nouvelles

La Grande-Bretagne devait assister ce week-end à une réunion organisée par la France avec certains dirigeants européens pour élaborer des propositions visant à résoudre le problème toujours croissant des migrants traversant la Manche de la France vers la Grande-Bretagne. Mais M. Macron a désinvité le ministre de l’Intérieur Priti Patel en représailles à Boris Johnson en publiant une lettre sur le sujet en ligne.

Dans la lettre publiée sur Twitter, le Premier ministre a exposé les propositions du Royaume-Uni pour parvenir à un accord avec la France.

Il a même fait l’éloge de la France pour « avoir travaillé si longtemps sur cette question difficile ».

Mais la lettre n’a pas eu l’effet escompté, M. Macron accusant le gouvernement de ne pas être « sérieux ».

Malgré les critiques du président français, c’est désormais lui qui fait face à des appels pour changer de ton.

Une source gouvernementale de haut rang, citée dans le Times, a déclaré que la France doit permettre à la Grande-Bretagne de rejoindre la table des négociations pour empêcher davantage de personnes de mourir en tentant le dangereux voyage de l’autre côté de la Manche.

Ils ont dit : « Notre plan est le plan. Ce sera un test de leur détermination à éviter d’autres pertes de vie.

« Nous devons corriger cela. Nous ne pouvons pas avoir des enfants qui meurent dans la Manche chaque semaine.

Cela survient après que 27 migrants se sont noyés alors qu’ils tentaient de traverser la Manche en canot pneumatique mercredi.

LIRE LA SUITE: Alerte de neige majeure dans l’ensemble du Royaume-Uni face aux perturbations causées par les tempêtes

Le groupe comprenait sept femmes – dont une enceinte – et trois enfants.

Une autre source gouvernementale, citée dans le journal, a déclaré: « Le fait est que davantage de personnes vont mourir à cause d’une offense commise lors d’un tweet et c’est une triste situation. »

Même Lord Ricketts, un ancien ambassadeur en France qui a déclaré que la publication de la lettre jeudi soir était « une très mauvaise gestion », a reconnu que Paris avait « tout à fait tort » d’annuler la comparution de Mme Patel à la réunion entre les dirigeants.

Patrick O’Flynn a également rendu son verdict accablant sur le comportement de M. Macron dans ces pages samedi matin : a décidé de se livrer à une autre série de confrontations théâtrales avec « Les Rosbifs », probablement avec au moins un œil sur une bataille de réélection imminente. »

A NE PAS MANQUER :

UK snow LIVE : des camions coincés dans la neige abondante [LIVE]

La France fait de piètres efforts pour frapper la Grande-Bretagne avec un bâton du Brexit [REPORT]

Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pouvons sauver des vies de migrants – COMMENTAIRE EXPRESS [OPINION]

D’autres responsables français ont approfondi les querelles politiques, accusant la Grande-Bretagne de tenter d’avoir son gâteau et de le manger en proposant prétendument d’adopter des traités de l’UE après avoir quitté le bloc.

Ils se réfèrent en particulier à l’accord de Dublin sur la relocalisation des demandeurs d’asile à travers les pays de l’UE.

Mais le président du groupe Bow, Ben Harris-Quinney, a déclaré à Express.co.uk que la Grande-Bretagne avait parfaitement le droit de se dissocier de ce traité et d’autres traités de l’UE et de créer ses propres termes et conditions.

Il a déclaré: « Ils devraient être déchirés du point de vue britannique et des lois nationales élaborées qui reflètent les souhaits du public en matière d’immigration. »

Près de 26 000 migrants ont réussi la traversée cette année, selon les données du ministère de l’Intérieur.

C’est plus de trois fois le nombre total de personnes qui auraient traversé en 2020.