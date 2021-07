Macron a suggéré que la France n’était rien avant l’UE : “Nous sommes l’une de ces stars !” | Politique | Nouvelles

in

Le président français est impliqué dans une bataille acharnée avec l’UE sur la décision d’inclure l’armée française dans le droit du travail qui s’applique normalement aux civils. La Cour européenne de justice (CJCE) a récemment condamné Paris pour avoir insisté sur le fait que le personnel militaire ne devrait pas être inclus dans la semaine de travail de 35 heures du pays. Il n’était pas d’accord et a statué que les mêmes lois du travail s’appliquent aux soldats qu’à tout autre travailleur à condition qu’ils ne participent pas à des opérations actives.

Cela a provoqué l’indignation du gouvernement de M. Macron – qui insiste pour que le personnel militaire reste exempt pour honorer son engagement d’être disponible “à tout moment et en tout lieu”.

C’est l’une des rares fois où la France se retrouve à couteaux tirés avec le bloc.

M. Macron lui-même a été élu sur une plate-forme résolument pro-européenne.

Lors de la dernière course présidentielle, M. Macron a même insinué que la France n’était “rien” avant de rejoindre l’UE.

Lors d’un rassemblement à Nantes en 2017, il a hissé le drapeau de l’UE avant de dire à la foule que c’était “un honneur” de arborer l’emblème.

L’ancien banquier d’affaires a attaqué la leader du Rassemblement national Marine Le Pen pour avoir refusé d’être interviewé avec le drapeau de l’UE en arrière-plan.

Alors qu’il levait le drapeau, M. Macron a déclaré à ses partisans enthousiastes: “Nous sommes l’une de ces stars.

“N’oubliez jamais, car tant de personnes sont mortes pour cela.

« Je sais ce qu’était la France avant ce drapeau.

La dirigeante anti-UE a déclaré aux journalistes qu’elle faisait campagne pour être la présidente de la France, “pas la Commission européenne”.

En réponse, la Commission européenne a tweeté : “Fier de notre drapeau, symbole d’unité, de solidarité et d’harmonie entre les peuples d’Europe. Ne le cachons pas.”

M. Macron et Mme Pen ont vu leurs partis respectifs trébucher le mois dernier alors que les conservateurs sortants ont pris de l’avance au premier tour des élections régionales entaché par un taux de participation record.

Les sondages régionaux en France avaient été décrits comme une répétition générale pour l’élection présidentielle de l’année prochaine – mais à 20 heures, les protagonistes putatifs du concours de l’Elysée avaient vu leurs partis respectifs vaciller aux urnes.

Le Rassemblement national de Mme Le Pen espérait mener dans jusqu’à six des 13 régions de France métropolitaine, le mettant sur la bonne voie pour remporter sa toute première région – ou plus – lors du second tour du 27 juin.

Cependant, le parti n’a dominé qu’un seul concours, dans le sud de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, ne s’assurant qu’une mince avance dans une course avec laquelle il espérait s’enfuir.

Pendant ce temps, le président Macron a vu son parti subir une nouvelle défaite humiliante aux urnes, un an après sa piètre performance aux élections municipales.