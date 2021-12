Un référendum sur l’indépendance en Nouvelle-Calédonie, le 12 décembre, pourrait causer un casse-tête au président français malgré la résolution des partis indépendantistes de ne pas y participer. La possibilité croissante d’une victoire indépendantiste pourrait voir la France faire dérailler la décolonisation dans le but de consolider sa position dans l’Indo-Pacifique.

Le référendum sera la troisième et dernière consultation organisée dans le cadre de l’accord de Nouméa de 1998 – successeur des accords de Matignon qui ont mis fin à l’instabilité et à la violence entre le mouvement indépendantiste kanak et les « loyalistes » locaux et l’État français en 1988.

En organisant le référendum de ce mois-ci sans la participation du peuple autochtone kanak, qui soutient massivement l’indépendance, la France sape le processus de décolonisation innovant et pacifique des 30 dernières années.

L’une des raisons de la demande en faveur de l’indépendance de reporter le référendum à la fin de 2022 serait la crainte que les élections présidentielles françaises d’avril 2022 n’entraînent une ingérence politique nationale.

En 2019, le gouvernement français et les partis politiques de Nouvelle-Calédonie ont convenu que le référendum ne devrait pas avoir lieu à proximité immédiate des élections présidentielles pour cette raison.

Le retard est encore un autre embarras pour M. Macron dans sa tentative de se faire réélire.

La région Indo-Pacifique est stratégiquement importante pour la France, mais récemment une perte humiliante d’un contrat avec les Australiens pour construire une flotte de sous-marins conventionnels a gravement blessé M. Macron.

Subir une défaite lors d’un référendum sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie pourrait être l’iceberg qui coulera le navire politique de M. Macron.

Le président subit déjà une pression intense chez lui.

Les guerres de pêche en cours avec le Royaume-Uni ont laissé les pêcheurs français amèrement déçus par le traitement de l’affaire par les autorités parisiennes.

Plus près de nous, la popularité de M. Macron a pris un coup, certains affirmant qu’il est encore moins populaire que son prédécesseur François Hollande.

Les souvenirs du mouvement des gilets jaunes qui ont secoué la France dans les premières années du premier mandat de M. Macron auraient également nui à son attrait public.

L’immigration est un enjeu électoral majeur en France et des personnalités comme Eric Zemmour et Marine le Pen offriront aux électeurs traditionnels de droite une option crédible pour le changement.

Cependant, il reste à voir s’il y a suffisamment de place pour que les deux acteurs d’extrême droite représentent une menace crédible pour la présidence.