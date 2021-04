Macron admet avoir commis des «erreurs» en France alors que le président annonce un nouveau verrouillage majeur | Politique | Nouvelles

Et le président français a admis que son pays était sur le point de «perdre le contrôle» en annonçant une fermeture d’école de trois semaines. Lors de son allocution télévisée, M. Macon a déclaré: «Nous avons commis des erreurs. Il y a eu des retards, il y a des choses que nous avons corrigées.

Néanmoins, il a averti: «Nous perdrons le contrôle si nous ne bougeons pas maintenant.»

Avec un bilan des morts en France approchant les 100000, des unités de soins intensifs dans les régions les plus durement touchées au point de rupture et un déploiement lent des vaccins, M. Macron a abandonné son objectif de garder le pays ouvert pour protéger l’économie.

L’annonce signifie des restrictions de mouvement déjà en place depuis plus d’une semaine à Paris, et certaines régions du nord et du sud s’appliqueront à l’ensemble du pays pendant au moins un mois, à partir de samedi.

M. Macron, 43 ans, avait cherché à éviter un troisième verrouillage à grande échelle depuis le début de l’année, espérant plutôt sortir la France de la pandémie sans verrouiller le pays afin de donner à l’économie une chance de se remettre de la crise de l’année dernière. .

Cependant, son plan a été déraillé par des souches plus contagieuses du coronavirus qui a balayé la France et une grande partie de l’Europe.

Pour les enfants après ce week-end, l’apprentissage se fera à distance pendant une semaine, après quoi les écoles partiront pendant deux semaines de vacances, ce qui pour la plupart du pays sera plus tôt que prévu.

Les élèves des écoles maternelles et primaires retourneront ensuite à l’école tandis que les élèves des collèges et lycées poursuivront l’apprentissage à distance pendant une semaine supplémentaire.

M. Macron a expliqué: «C’est la meilleure solution pour ralentir le virus.

Les nouvelles infections quotidiennes en France ont doublé depuis février pour atteindre en moyenne près de 40 000.

Le nombre de patients COVID-19 en soins intensifs a dépassé les 5000, dépassant le pic atteint lors d’un verrouillage de six semaines à la fin de l’année dernière.

La capacité de lit dans les unités de soins intensifs sera portée à 10000, a déclaré Macron.

Le nouveau verrouillage risque de ralentir le rythme de la reprise économique de la France après le marasme de l’an dernier.

Cela forcera la fermeture temporaire de 150000 entreprises pour un coût de 9,4 milliards de livres sterling (11 milliards d’euros) par mois, a averti le ministère des Finances.

M. Macron a déclaré que les personnes dans la soixantaine seraient éligibles pour un vaccin contre le coronavirus à partir de la mi-avril et celles dans la cinquantaine un mois plus tard.

Un objectif de 30 millions d’adultes vaccinés à la mi-juin est resté l’objectif, a-t-il dit.

Tentant de prendre une note positive, M. Macron a déclaré que le verrouillage d’avril et une campagne de vaccination plus rapide permettraient la lente réouverture du pays à partir de la mi-mai.

Cela commencera par les musées et les terrasses extérieures des bars et restaurants, bien que soumis à des règles strictes.

M. Macron a insisté: « Nous pouvons voir un moyen de sortir de cette crise. »