Macron agissant comme une «monarchie française condamnée» car il «ne regrette rien» | Monde | Nouvelles

Lors du sommet européen de la semaine dernière, le président français Emmanuel Macron était à l’offensive, soutenant pleinement l’interdiction des exportations de vaccins par l’UE et déclarant que les pays avec de meilleurs taux de vaccination «ne peuvent pas être autorisés à avancer sur le dos des Européens». M. Macron a une fois de plus accusé la société pharmaceutique AstraZeneca de ne pas avoir honoré son contrat. Tenant un tableau comparant le nombre de doses promises et celles fournies par les trois fabricants de vaccins, il a déclaré que la société anglo-suédoise avait assuré « 120 millions de doses à l’UE, mais promet désormais de délivrer 30 millions de doses ».

Une grande partie de la frustration concerne les approvisionnements en Grande-Bretagne, où la campagne d’inoculation a progressé à un rythme beaucoup plus rapide et où AstraZeneca dispose également d’installations de production.

Le Royaume-Uni a fourni une première vaccination à plus de 58,2% de sa population adulte, alors que l’UE est bloquée à environ 14%.

Bruxelles a accusé Londres d’opérer une interdiction d’exportation de facto pour réussir son vaccin, une affirmation furieusement démentie par le Premier ministre Boris Johnson.

Il est évident qu’un jeu de blâme s’est ensuivi entre les dirigeants européens et le fabricant de drogue.

Une minute, M. Macron décrit le vaccin comme « quasi-inefficace », et la suivante, il se porte volontaire pour avoir l’Oxford-jab lui-même et soutient une initiative visant à bloquer les exportations en dehors de l’UE.

Dans un récent rapport, Caroline Bell, une fonctionnaire britannique, a comparé En marche! comportement du chef à celui de la « monarchie française condamnée ».

Elle écrit: «Un an avant son élection, les librairies de Paris étaient inondées d’une biographie sur Emmanuel Macron intitulée« Le banquier qui voulait être roi ».

« Il a certainement canalisé son Louis XIV intérieur après le Conseil de l’UE de la semaine dernière: » Je peux vous dire que je n’ai aucun mea culpa à faire, aucun remords, aucun échec à reconnaître « .

« En d’autres termes, je ne regrette rien. »

Vendredi, M. Macron a déclaré qu’il n’avait aucune raison de regretter d’avoir refusé d’imposer un troisième verrouillage national plus tôt cette année, même si la flambée des infections à coronavirus met à rude épreuve les hôpitaux de son pays et que plus de 1000 personnes atteintes du virus meurent chaque semaine.

Mme Bell a ajouté dans son article pour Briefings for Britain: «Comme la monarchie française condamnée, il semble que Macron n’ait rien appris et n’oublie rien.

Merkel panique alors que le Bundestag pourrait bloquer le fonds de relance Covid

«Il est incapable d’apprendre de ses erreurs – si vous n’admettez pas les avoir faites, vous ne pouvez pas.

« Et il n’oubliera jamais, ni ne pardonnera, le rejet par la Grande-Bretagne de son projet européen bien-aimé, une version de l’empire carolingien où la France appellerait les coups. »

Le taux de popularité de M. Macron a chuté de quatre points de pourcentage par rapport à février, avec seulement 37% de personnes se disant maintenant satisfaites de leur chef.

Il a été critiqué pour un déploiement relativement lent du vaccin contre le coronavirus et sa gestion globale de la pandémie.

Paris et d’autres régions de France sont entrés dans un nouveau verrouillage, qui, selon certains, aurait dû être mis en œuvre plus tôt pour freiner la troisième vague d’infections.

Le président français a promis de reporter les nouvelles restrictions aussi longtemps que possible et a appelé le verrouillage en dernier recours.

Les prochaines élections présidentielles sont prévues pour avril 2022 et les sondages actuels montrent que la candidate de droite Marine Le Pen est la rivale numéro un de M. Macron.

La France a également des élections régionales à venir en juin, bien que le gouvernement ait averti qu’elles ne se produiraient que si le contexte sanitaire le permettait.

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, le conseiller spécial de Mme Le Pen, l’eurodéputé français Philippe Olivier, a expliqué pourquoi il pensait que son leader était en passe de gagner en 2022.

M. Olivier a accusé M. Macron d’avoir plongé la France dans le chaos ces quatre dernières années.

Il a déclaré: «Nous vivons dans une confrontation idéologique majeure.

« Et cette confrontation sera arbitrée lors de l’élection.

«Les quatre années de Macron ont été caractérisées par une perte totale de contrôle et le chaos.

« A la fois économiquement parlant mais aussi sécuritaire … en ce qui concerne l’islamisme et la diplomatie. »

M. Philippe a ajouté: «Nous avons l’impression que le gouvernement ne fait que courir derrière les événements.

«En France, nous avons une atmosphère, non seulement d’enfermement mais d’abandon.

« Et les gens demandent à être protégés et c’est ce qu’incarne Marine Le Pen. »