Macron attaque le langage «défaitiste» du Royaume-Uni insistant sur le fait que l’UE «n’a pas manqué le bateau» dans la pandémie Monde | Nouvelles

Emmanuel Macron est apparu à la conférence Future of Europe qui vise à aborder les problèmes à moyen et long terme de l’Union européenne en rassemblant les dirigeants pour y faire face. Mais alors que le président français a ouvert la conférence, qui a également vu la présidente de la Commission européenne Ursula Von Der Leyen faire une apparition, le chef de l’État a semblé lancer un coup d’œil au Royaume-Uni et à d’autres pays qui ont contesté l’efficacité de la gestion de Covid par l’UE. . M. Macron a déclaré qu’il y avait un “esprit de défaitisme” parmi les critiques de l’UE avant d’exhorter les membres et les étrangers à ne pas oublier ce que l’Europe a construit.

S’exprimant lors de la conférence sur l’avenir de l’Europe, M. Macron a discuté de la manière dont les nations européennes peuvent s’unir pour résoudre leurs problèmes et a salué l’unité entre les États membres.

Il a déclaré à la conférence télévisée: «Quand ces énormes crises nous tombent dessus, et nous en avons eu beaucoup dans le passé.

«Il y a toujours des doutes très profonds et des instincts nationaux qui commencent à se mettre à l’aise.

«Nous avons vu aujourd’hui que certaines personnes remettent en question ce que nous sommes et qui nous sommes et oublient tout ce que nous avons construit.

«C’est ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est le risque qui est de simplement abandonner par le sentiment de ne pas savoir quoi faire – plutôt que de s’appuyer sur ce que nous avons fait.

“Et nous pouvons toujours entendre les gens attaquer l’Europe et l’accuser à travers cet esprit de défaitisme, regardez l’Europe [they] a raté le bateau. “

«Je dis que c’est tout le contraire, dans cette crise, c’est le modèle européen qui a vraiment pris son envol.

“Et je pense que nous avons vu les voies à suivre compte tenu des défis qui nous attendent.”

AstraZeneca a expliqué à plusieurs reprises que le raisonnement derrière la priorité du Royaume-Uni sur l’Europe était dû au fait que le Royaume-Uni avait obtenu des contrats avant la Commission.

En outre, les chefs d’État européens ont été divisés sur les interdictions d’exportation de vaccins et ont même émis des doutes sur le jab AZ lui-même au milieu des risques de coagulation sanguine.

Cela a conduit l’Agence européenne des médicaments à enquêter sur le vaccin et a constaté qu’il était “sûr et efficace” à utiliser, mais a déclaré que la coagulation sanguine devrait être répertoriée comme un effet secondaire.

M. Macron lui-même a alimenté l’hésitation à l’égard des vaccins dans son propre pays en déclarant que le vaccin AstraZeneca est “quasi inefficace” pour les personnes âgées de plus de 65 ans.

La France, qui sort maintenant d’un autre verrouillage en raison d’une augmentation des cas et des variantes, a vu de nombreuses personnes ne pas se présenter pour leurs vaccins AZ, ce qui a vu des centaines de doses inutilisées dans le nord de la France en un week-end.

Un sondage YouGov organisé à la fin du mois de mars a révélé que les cinq principaux pays étudiés – la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la France, le Danemark et la Suède – estiment que l’UE a mal géré la pandémie.

L’Allemagne a été le critique le plus virulent de l’Union européenne avec 75% qui ont émis un avis négatif et 36% ont déclaré que l’UE avait fait “très mal”.

Seuls 20% des Français interrogés ont donné un avis positif sur les performances de l’UE.