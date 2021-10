« Macron dans une bouderie incroyable » La France honteuse des menaces de pêche | Politique | Nouvelles

Le président français Emmanuel Macron a été critiqué par le présentateur de LBC Andrew Pierce pour la dispute de pêche en cours après le Brexit entre le Royaume-Uni et la France. M. Pierce a lancé une tirade torride contre le leader français en réponse à la saisie d’un chalutier britannique par la France cette semaine. Il s’est demandé si M. Macron était simplement dans une « bouderie incroyable » parce que les Français avaient perdu l’accord sur les sous-marins AUKUS avec l’Australie.

M. Pierce a déclaré à LBC : « Ils ne peuvent pas trier les migrants traversant la Manche mais ils peuvent faire venir un gros chalutier ?

« Je vous demande, est-ce que le président français devient fou ? Il a des élections l’année prochaine, nous savons qu’il déteste le Brexit, nous savons qu’il ne supporte pas Boris Johnson.

« Et bien sûr, les Français, à mon avis, sont toujours incroyablement mécontents du fait que la Grande-Bretagne a pincé ce gros contrat pour les sous-marins, rappelez-vous, il y a quelques mois à peine, 60 milliards de livres sterling de contrat que les Français pensaient avoir avec l’Australie, l’Australie a changé les termes et ont conclu un accord avec la Grande-Bretagne aux États-Unis parce qu’ils ont dit, ils ont le droit, n’est-ce pas, les sous-marins français n’étaient tout simplement pas bons.

« Ne pensez pas que ce contrat aurait été possible si la Grande-Bretagne était toujours dans l’UE en raison des règles de passation des marchés de l’UE.

Il a poursuivi: « Est-ce donc tout à propos de la France qui riposte à la Grande-Bretagne à cause du Brexit et parce que Macron a une grande élection pour laquelle il a un gros combat sur les bras, ou est-ce, à votre avis, juste une conséquence inévitable du Brexit, que vous toujours pensé que cela allait être un désastre et empoisonner les relations avec l’Union européenne ?

« Vous savez ce que j’ai voté ? J’ai voté pour le Brexit et je pense que c’est Macron dans une bouderie incroyable.

« En mai de cette année, il était à une grande cérémonie fait un grand discours pour marquer le 200e anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte, Bonaparte est son grand héros politique.

« Ils ont tous les deux une chose en commun, ils sont tous les deux très courts, ce qui ne veut pas dire que je dis ça de manière péjorative, mais ils sont tous les deux très courts.

Sir Iain a qualifié les actions du président français de « façade » avant les élections présidentielles françaises d’avril 2022.

« Il est assez évident que la France est confrontée à une élection et que le président ne va pas très bien, et je crains que cela ne corresponde au territoire que vous essayez alors immédiatement de tirer la queue du lion à travers l’eau, qui est le Royaume-Uni « , a-t-il déclaré à Sky News.

« Donc, tout d’abord, beaucoup de choses sont des façades et des bêtises de la France. »

Il a ajouté: « Parce que c’était l’accord que nous avions signé, et ils en sont satisfaits, et le Royaume-Uni le met simplement en œuvre, donc la France est sur le point de prendre des risques. »