Macron déchiré pour avoir utilisé le conflit de pêche du Brexit pour créer une catastrophe environnementale | Sciences | Des nouvelles

Après que la Grande-Bretagne a remis vendredi à la France 23 licences supplémentaires à des bateaux français après avoir prétendu que le Royaume-Uni violait l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni, cette décision pourrait avoir de graves conséquences pour l’avenir de la planète. Les biologistes marins ont découvert il y a longtemps que le chalutage de fond et le dragage provoquent la destruction des habitats côtiers.

Mais ces dernières années, ils ont également découvert que de grandes quantités de dioxyde de carbone sont émises au cours du processus, qui se retrouvent soit dans l’atmosphère, soit dans l’océan, les deux ayant des impacts dangereux.

Le chalutage de fond consiste à traîner des filets lourds sur le fond marin pour attraper du poisson.

C’est une méthode préférée par les entreprises de pêche commerciale car elle leur permet de capturer de grandes quantités de produits d’un seul coup.

Plus tôt cette année, un article effrayant publié par Nature a révélé que 1,3 pour cent du fond de l’océan est chaluté chaque année.

Cela libère près de 1,5 gigatonne de CO2 par an.

Le Dr Trisha Atwood, spécialiste du carbone à l’Utah State University et co-auteur de l’étude, a déclaré : « C’est à peu près égal à l’ensemble de l’industrie aéronautique mondiale.

« Les découvertes ont époustouflé les gens. Nous découvrons que beaucoup plus de carbone sous-jacent est stocké dans les fonds marins que nous ne le pensions. »

Les bateaux opérant dans les eaux britanniques dans le cadre de la politique commune de la pêche de l’UE jusqu’à cette année se classent au quatrième rang mondial pour les émissions totales des chalutiers.

C’était derrière, la Chine, qui est la pire, ainsi que l’Italie et la Russie.

Melissa Moore du groupe environnemental paneuropéen Oceana a déclaré: « C’est étrange, la France demande effectivement à venir détruire les habitats d’un autre pays. »

Et malgré les affirmations de M. Macron selon lesquelles la Grande-Bretagne retient toujours environ 80 licences sur 350, Gregory Guida, ministre de l’Intérieur français de Jersey, affirme que distribuer autant de licences est un jeu dangereux.

Il a déclaré: « Jersey est surexploité et ces bateaux deviennent de plus en plus gros, parfois trois fois les prises.

« Nous ne pouvons pas permettre que ces eaux soient pillées. Ceci est très dangereux pour la conservation et constitue une violation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

LIRE LA SUITE : La découverte souterraine de Stonehenge « redéfinit la structure pour toujours

« Pourtant, l’UE vient de taper du poing sur la table. C’est une énorme déception pour moi que les écologistes français se taisent.

Ambrose Evans-Pritchard a écrit pour The Telegraph : « La demande de Macron pour une carte blanche de pêche basée sur des pratiques passées sent l’éco-vandalisme. »

Les écologistes marins ont clairement indiqué que les chalutiers géants, contrairement aux pêcheurs locaux ou aux bateaux côtiers à faible impact, constituent une menace sérieuse qui doit être réduite afin de faire face à la crise climatique.

Charles Clover, de la Blue Marine Foundation, a déclaré : « Le chalutage de fond est une industrie abusive des cheminées, et nous devons nous débarrasser de tout cela.

« Nous aurions beaucoup plus de communautés de pêcheurs s’il n’y avait pas ces dinosaures qui traversent les mers.

« Nous pourrions avoir quatre fois plus de poissons dans des habitats restaurés, comme nous l’avons montré dans la baie de Lyme.

« Le gouvernement français est complètement aveuglé à ce sujet. Ils essaient de défendre l’indéfendable.

Mais alors que M. Macron a été critiqué pour avoir tenté de s’imposer dans les eaux britanniques et de causer la destruction de l’environnement, le Royaume-Uni a également très peu fait lui-même pour empêcher les dommages causés par les chalutiers de fond.

Actuellement, il n’y a pas d’interdiction générale du chalutage de fond dans les eaux côtières proches.

Mais la Grande-Bretagne a interdit le chalutage de fond sur le Dogger Bank pour se conformer à la directive sur les habitats cette année.

Cette décision qui n’aurait pas pu être exécutée lorsque la Grande-Bretagne faisait partie de l’UE.

Et tandis que des membres de l’UE comme la France ont accusé la Grande-Bretagne d’avoir violé le TCA alors qu’elle plaide pour obtenir plus de licences de pêche pour les eaux britanniques, certains experts soutiennent que ces affirmations sont fausses.

M. Clover a déclaré : « Ils refusent d’accepter que le TCA autorise la Grande-Bretagne à prendre des mesures raisonnables en vertu du principe de précaution pour empêcher la surpêche et protéger l’environnement.

« Nous n’avons pas été en mesure de protéger nos stocks de poissons dans le cadre de la politique commune de la pêche, et maintenant nous le sommes. »

Mais en juin dernier, la Commission européenne a été invitée à élaborer une définition des super chalutiers et à envisager des mesures pour limiter leurs activités dans les eaux européennes, notamment en interdisant leurs activités dans les zones protégées à la suite d’un vote au Parlement européen.

L’UE avait déjà interdit le chalutage de fond en eaux profondes en 2016.

Conformément à la Stratégie pour la biodiversité 2030, l’interdiction a limité l’utilisation des engins de pêche les plus nocifs pour la biodiversité, y compris sur les fonds marins.