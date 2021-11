Cela survient alors que les prix de l’énergie sont devenus incontrôlables et que la dépendance de l’Europe vis-à-vis du gaz russe est devenue beaucoup plus apparente après la réduction des approvisionnements en Europe. M. Macron a également fait valoir que l’énergie nucléaire est un élément clé pour aider la France à décarboner son économie. Mais alors que la France s’efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d’énergie étrangères, cela pourrait ne pas plaire aux décideurs politiques de l’UE en matière d’énergie. La France s’est jointe à neuf autres pays pour demander que l’énergie nucléaire soit incluse dans le cadre de la taxonomie européenne avant la fin de cette année.

Dans un article soumis par 15 ministres de l’énergie de 10 États de l’UE en octobre, ils écrivaient : « La décarbonisation de notre économie nécessite des transformations immédiates et profondes de notre [energy] modes de production et de consommation, pour les rendre moins émetteurs de CO2.

« Il est donc absolument essentiel que l’énergie nucléaire soit incluse dans le cadre de la taxonomie européenne avant la fin de cette année.

« Toutes les analyses scientifiques commandées par la Commission européenne sur l’impact environnemental de l’énergie nucléaire aboutissent à la même conclusion : il n’y a aucune preuve scientifique que l’énergie nucléaire contribuerait davantage au réchauffement climatique que les autres énergies n’incluent dans la taxonomie.

Mais malgré l’absence de verdict sur l’appel à plus de nucléaire – et une discussion en cours au sein de l’UE sur la manière de répondre à la Russie – la France semble avoir sauté le pas.

M. Macron a déclaré mardi dans une allocution à sa nation : « Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer à développer les énergies renouvelables.

« Si nous voulons payer notre énergie à des prix raisonnables, nous avons besoin d’une énergie sans carbone.

« Ces investissements nous permettront d’accélérer et de respecter nos engagements à la clôture de la COP26 à Glasgow. »

Cela intervient alors que les négociations sur le climat et les discussions importantes touchent à leur fin à Glasgow pour le sommet sur le climat.

LIRE LA SUITE: Les jabs AstraZeneca et Pfizer liés à un nouvel effet secondaire

Mais l’UE n’a toujours pas décidé si le nucléaire est une source d’énergie propre, et la question a divisé l’UE.

La France avait déjà d’importants investissements dans l’énergie nucléaire avant même la dernière annonce et avait déclaré qu’elle ne lancerait aucun nouveau projet de réacteur EPR (nucléaire) de troisième génération tant que la centrale nucléaire d’EDF à Flamanville, dans le nord-ouest de la France, ne serait pas terminée.

Mais après que le contrôle de M. Poutine sur les prix de l’énergie et l’approvisionnement en gaz soit passé au premier plan lorsqu’il a réduit les approvisionnements voyageant en Europe, cela aurait accéléré la décision de Paris de s’engager dans la technologie EPR.

Mais alors que la France est fixée sur cette mesure pour décarboner son économie, la Commission européenne n’a toujours pas publié sa taxonomie de la finance durable, qui sont les règles qui aideront à clarifier aux investisseurs ce que le bloc considère comme des investissements verts.

Et il y a certainement un certain désaccord entre les États membres de l’UE.

L’Allemagne, par exemple, a déclaré qu’il était temps de s’éloigner de l’énergie nucléaire et s’inquiète des déchets nucléaires.

A NE PAS MANQUER

Le glissement de terrain de La Palma « pourrait tuer des millions de personnes » [REPORT]

L’emprise de Macron cartographiée: la dépendance énergétique du Royaume-Uni va monter en flèche [INSIGHT]

Des archéologues stupéfaits par la colonie écossaise de Pompéi vieille de 5 000 ans [REVEAL]

Mais la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a déclaré : « Nous avons besoin de plus d’énergies renouvelables. Ils sont moins chers, sans carbone et locaux.

« Nous avons également besoin d’une source stable, le nucléaire, et pendant la transition, le gaz. »

Greenpeace a critiqué M. Macron pour la volonté de plus de nucléaire, déchirant la construction de nouveaux réacteurs pour avoir été « déconnecté de la réalité ».

Il a souligné les problèmes que le projet Flamanville a connu, qui a subi une décennie de retards et d’énormes dépassements de coûts.

La France dépend actuellement de l’énergie nucléaire pour près de 72 % de ses besoins en électricité.

Mais le Royaume-Uni est également quelque peu dépendant de l’énergie française, avec un cinquième de l’électricité britannique produite par cinq centrales nucléaires appartenant à EDF.

Hinkley Point C d’EDF est actuellement en construction en Grande-Bretagne et sa date d’achèvement a été retardée jusqu’en 2026, et a déclaré que le coût augmenterait de 500 millions de livres sterling supplémentaires.