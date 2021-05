Macron écrasé alors que la Bretagne et les Hauts-de-France dépendent des eaux britanniques pour 50 pour cent des captures | Politique | Nouvelles

Macron dénonce les attitudes “ défaitistes ” utilisées à l’égard de l’UE

À l’occasion du 200e anniversaire de la mort de Napoléon la semaine dernière, l’escalade des tensions sur le prix du poisson a vu la Grande-Bretagne et la France plongées dans une impasse amère à Jersey. Mercredi, la Royal Navy a envoyé deux patrouilleurs sur place pour intervenir dans un éventuel blocus de la flotte de pêche française, furieuse de la réduction de l’accès aux eaux des îles anglo-normandes. Plus tôt dans la journée, la France avait menacé de couper l’alimentation électrique de Jersey – une menace belliqueuse qui ne manquera pas d’attirer une réponse.

Jersey est une dépendance de la Couronne britannique, mais elle se trouve à seulement 19 km au large des côtes françaises et environ 250 bateaux français pêchent régulièrement dans les eaux autour de l’île – soutenant environ 900 familles et 2000 autres emplois à terre.

Dans le cadre des discussions sur la pêche liées au Brexit, il a été convenu que les bateaux français qui pêchaient habituellement autour de Jersey seraient autorisés à continuer à le faire – mais auraient besoin de nouvelles licences.

En raison du statut inhabituel de Jersey – propriété de la couronne britannique mais ne faisant pas réellement partie du Royaume-Uni – ces licences proviennent des autorités de Jersey, et non du gouvernement de Londres.

Mais les pêcheurs disent que lorsqu’ils ont reçu leurs permis, ils avaient de nouvelles exigences et limitations qui ne faisaient pas partie de l’accord – avec certains pêcheurs autorisés à pêcher pendant seulement une ou deux semaines par an.

La dispute s’est maintenant désescalée, mais elle a souligné à quel point l’accord sur le Brexit était dommageable pour la France d’Emmanuel Macron.

Dans un rapport pour le groupe de réflexion Brexit “ Red Cell ” intitulé “ Mettre les négociations sur la pêche dans leur contexte ” et publié en mars de l’année dernière, Dimitri de Vismes, délégué du parti français UPR au Royaume-Uni, a expliqué à quel point l’industrie de la pêche française est dépend des eaux britanniques.

Il a écrit: «Le Royaume-Uni possède la cinquième plus grande zone économique exclusive (ZEE) au monde (environ 6,8 millions de kilomètres carrés) et la ZEE entourant le Royaume-Uni représente 11 pour cent de la surface totale, avec quelque 774 000 kilomètres carrés (le reste étant ZEE dans les dépendances de la Couronne ou dans les territoires britanniques d’outre-mer).

«Mis à part la Norvège, qui ne fait pas partie de la gestion marine de l’UE, la ZEE britannique est la plus grande ZEE« partagée »opérant dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP) en Europe du Nord.

“À titre de comparaison, la ZEE de la France en Europe continentale représente environ la moitié de la taille de la ZEE du Royaume-Uni, avec environ 335 000 kilomètres carrés, alors que la France possède la deuxième plus grande zone ZEE au monde – environ 10,2 millions de kilomètres carrés – en raison de ses nombreux territoires. et les départements d’outre-mer sur tous les océans.

“Les eaux britanniques sont également particulièrement riches en ressources de fruits de mer, puisque 40 pour cent des captures totales de l’UE ont lieu dans la ZEE du Royaume-Uni, mais sont principalement exploitées par les pays voisins du Royaume-Uni.”

En raison de ces facteurs et de la proximité géographique entre les deux pays, a fait remarquer M. de Vismes, l’industrie de la pêche française est désormais “fortement dépendante” des eaux britanniques.

Il a ajouté: “En fait, sur les trois principales régions de pêche traditionnelles: la Normandie, la Bretagne et les Hauts-de-France – qui représentent ensemble 75 pour cent de l’industrie de la pêche française – deux d’entre elles (Bretagne et Hauts-de-France) dépendent des eaux britanniques pour plus de 50 pour cent de leurs captures.

«Dans l’ensemble, on estime que la France reçoit environ 30 pour cent de ses captures dans la ZEE du Royaume-Uni.

«Cela explique pourquoi l’absence d’un bon accord de pêche après le Brexit pourrait être très dommageable pour les pêcheurs français.

“Comme ce serait également le cas pour la Belgique, les Pays-Bas, l’Irlande, l’Espagne, la Suède et l’Allemagne qui pêchent tous dans les eaux britanniques.”

Selon M. de Visme, les pêcheurs français devraient obtenir une compensation importante du budget de l’UE, car “il serait de la responsabilité directe de l’UE de corriger le déséquilibre”.

Il a noté: “L’UE l’a causé, après tout.”

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, l’eurodéputé français Philippe Olivier a fait valoir que les intérêts français avaient été complètement ignorés lors des négociations sur le Brexit, en particulier en ce qui concerne la pêche.

M. Olivier, qui est également conseiller spécial de la chef du parti du Rassemblement national, Marine Le Pen, a affirmé qu’un accord sur la pêche conclu entre la France et la Grande-Bretagne à lui seul aurait été une meilleure solution.

Il a déclaré: “L’Allemagne domine totalement l’UE et elle ne se soucie vraiment pas des problèmes de la pêche …

«Ainsi, lorsqu’ils ont commencé les négociations, les problèmes de pêche n’ont pas été vraiment pris en compte.

«Je ne sais pas exactement comment les négociations se sont déroulées, mais tout ce que je peux dire, c’est que nos intérêts, les intérêts des pêcheurs français n’étaient pas au premier rang des priorités.

«Il semble qu’avec la baisse de 25%, l’accord est loin d’être parfait.

“C’est un accord que nous espérons pouvoir changer à l’avenir.”

M. Olivier a ensuite noté: «Ce sujet montre quelque chose de très important et c’est que l’accord sur la pêche aurait dû être conclu directement entre la France et le Royaume-Uni.

“Cela montre à quel point les relations bilatérales sont importantes pour obtenir les meilleurs accords.”