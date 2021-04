Macron en guerre silencieuse avec les meilleurs scientifiques français pour des projets «fous» de réouverture du pays | Monde | Nouvelles

Emmanuel Macron a été ridiculisé par les médias et les scientifiques français pour s’être positionné comme une personnalité académique faisant autorité sur COVID-19. Les équipes de relations publiques de M. Macron ont tenté de présenter le chef de l’État comme un expert de premier plan sur le coronavirus, les conseillers scientifiques français gardant le silence car leurs conseils ont été ignorés. Cela intervient alors que M. Macron veut ouvrir le pays en mai pour offrir aux citoyens un «bon été», mais les données ne montrent aucun ralentissement des nouveaux cas et des décès.

M. Macron a également attiré la colère de nombreux virologues pour avoir alimenté les sentiments anti-AstraZeneca pour remettre en question l’efficacité de la dose.

Le président français a déclaré que la dose était «quasi-inefficace» pour les personnes âgées de 65 ans et plus et a été l’une des premières nations à suspendre son déploiement en raison de la peur des caillots sanguins.

Un sondage YouGov a révélé que 61% des Français interrogés pensent que le vaccin AstraZeneca est dangereux, contre seulement 9% des Britanniques qui pensent la même chose.

L’animateur de la radio du Times, Alexis Conran, a évoqué le conflit en France et a déclaré: «J’ai lu un titre dans le journal Le Monde et je ne savais pas vraiment s’ils étaient ironiques ou sérieux.

LIRE LA SUITE: Le Royaume-Uni ordonne à l’UE de « cesser de se chamailler » – mettre fin à la rangée de vaccins MAINTENANT

«Mais ils prétendaient que le président Macron est devenu le principal expert en France, il a tellement lu et il est maintenant dans une position où il peut ignorer les scientifiques et prendre toutes les décisions pour lui-même.

«Étaient-ils sarcastiques ou le pensaient-ils vraiment?»

La journaliste de France 24 Emma James qui était dans l’émission a répondu: «J’espère sincèrement qu’ils étaient sarcastiques mais les gens qui ne le sont pas sont ceux qui entourent Emmanuel Macron.

«Et nous avons eu son genre de ratés, ses responsables de relations publiques disent qu’il sera épidémiologiste d’ici la fin de tout ça.

«Il a lu toutes les études, il avait étudié des choses comme la quantité de virus existant dans les égouts à Paris.

«Ils essayaient essentiellement de prétendre qu’il avait tout examiné et décidé qu’il savait mieux que tout le monde.

«Et ce n’est pas quelque chose qui va bien se passer du tout parce que nous pouvons voir d’après les chiffres que ce n’était clairement pas la bonne décision à prendre.

«Le Conseil Scientifique, qui est le groupe qui conseille le gouvernement français sur le schéma directeur Covid si vous le souhaitez.

«Ils sont restés pratiquement silencieux depuis la mi-janvier parce qu’ils semblent avoir été très mécontents d’être ignorés parce qu’ils étaient absolument certains que le pays devait entrer en lock-out à la fin du mois de janvier.

«Les chiffres augmentaient tout le temps et ont continué à le faire et augmentent maintenant de façon spectaculaire.

«Ils ont maintenant rompu leur silence une fois de plus parce qu’Emmanuel Macron, lors de son discours la semaine dernière, a déclaré à la une d’un journal que le verrouillage continue et prend fin.

LIRE LA SUITE:

Le Royaume-Uni prospérerait sans l’Écosse, car la nation subirait de lourdes pertes [ANALYSIS]

Les Britanniques se moquent de l’UE après qu’un expert met en garde contre l’effacement économique [INSIGHT]

Forte augmentation du soutien au Brexit alors que les Britanniques pleins d’espoir se retournent contre l’UE [REVEALED]

«Parce qu’il semblait passer si vite à l’air optimiste et plein d’espoir et parler de la réouverture du pays et de la réouverture de choses comme des restaurants d’ici la mi-mai.

«Mais on ne s’attend pas à ce que nous atteignions le sommet avant la fin du mois d’avril et le Conseil scientifique dit que c’est fou.

«Vous devez examiner les deux prochains mois de mesures strictes et intenses si nous voulons maîtriser cela d’ici juin.

«Parce qu’Emmanuel Macron dit vouloir que les Français passent un été normal.

«Et ce que dit le Conseil scientifique, c’est que si vous n’avez un verrouillage que pendant un mois, cela ne se produira pas.»

La France a été placée dans un autre verrouillage national alors que de nouvelles variantes de Covid déchiraient le pays voisin.

Les médecins de l’USI préviennent que leurs services atteignent un point de rupture car certains hôpitaux parisiens ont été contraints de transporter des patients par avion vers d’autres installations rurales.