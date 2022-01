Berlin fait pression pour une solution diplomatique à la crise avec un conseiller du chancelier allemand Olaf Scholz qui doit rencontrer ses homologues de Paris et de Moscou cette semaine, mais sans l’Ukraine à la table des négociations. Cette décision a conduit le journaliste du Financial Times Henry Foy à tweeter : » Paris et Berlin ont contre eux un but alors qu’ils acceptent une réunion au format Normandie avec Moscou pour discuter de l’Ukraine, sans la présence d’une délégation ukrainienne.

« Plus de carburant pour l’argument de la Russie selon lequel les grands pays devraient décider du sort des plus petits, de la taille et du nombre de réservoirs, pas du PIB, évidemment ».

Le format Normandie est le nom donné aux pourparlers entre la Russie, l’Ukraine, la France et l’Allemagne pour résoudre la crise qui dure depuis huit ans.

Steffen Hebestreit, porte-parole du gouvernement allemand, a également refusé de confirmer les détails d’une éventuelle rencontre entre M. Scholz et le président russe Vladimir Poutine, à la suite d’un rapport publié dans Bild indiquant que les dirigeants pourraient se rencontrer ce mois-ci.

Mais M. Hebestreit a déclaré aux journalistes : « Le conseiller du chancelier allemand Jens Plotner rencontrera ses homologues russe et français cette semaine ».

Cependant, mardi, les détails d’un appel entre le président américain Joe Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont été publiés par la Maison Blanche, ce qui soulève des questions sur le déménagement de Paris et de Berlin.

Une partie de la déclaration de la Maison Blanche se lit comme suit : « Le président Biden a souligné l’engagement des États-Unis et de leurs alliés et partenaires envers le principe « rien sur vous sans vous ». »

Au cours de l’appel, le président Biden a également précisé que les États-Unis et leurs alliés répondraient « de manière décisive » si la Russie envahissait davantage l’Ukraine.

Les dirigeants auraient également exprimé leur soutien aux efforts diplomatiques qui commencent la semaine prochaine par un dialogue bilatéral de stabilité stratégique à l’OTAN par le biais du Conseil OTAN-Russie et à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

Le président français Emmanuel Macron, M. Scholz et M. Zelensky se réunissaient en marge d’un sommet de l’UE à Bruxelles pour trouver des moyens de relancer les négociations au format Normandie.

Plus de 100 000 soldats russes se sont rassemblés autour des frontières de l’Ukraine, ainsi que des armes et des véhicules blindés.

Dans un article paru dans The Atlantic, Anne Applebaum prévient que les sonnettes d’alarme sonnent plus fort à Washington qu’à Kiev, le secrétaire d’État américain Antony Blinken annonçant il y a plusieurs semaines à ses alliés européens une invasion russe.

Elle écrit que des rumeurs de « choses vraiment terribles à venir » circulent « aussi autour d’autres capitales occidentales », ce qui signifie une invasion de la capitale de l’Ukraine et une occupation du pays.

Le journaliste et historien déclare que des responsables américains ont montré à leurs alliés des renseignements stratégiques, des informations d’initiés du Kremlin et des photos « menaçantes » d’équipements militaires et de personnel se massant à la frontière ukrainienne pour étayer leurs affirmations.

Dans un autre développement, la Finlande a déclaré qu’elle pourrait rejoindre l’OTAN au mépris de l’avertissement de la Russie selon lequel l’alliance ne devrait pas s’étendre plus à l’est.

Le président du pays, Sauli Niinisto, a fait ce commentaire lors d’un discours du Nouvel An samedi qui semblait être conçu pour mettre en colère le dirigeant russe.

M. Poutine a exigé par le passé des garanties irréfutables selon lesquelles l’Ukraine ne serait jamais autorisée à rejoindre l’OTAN, arguant que l’expansion de l’alliance militaire vers l’est représente une menace pour sa frontière.

Cela semble avoir motivé la remarque de M. Niinisto, qui peut être comprise comme un avertissement à Moscou de ne pas menacer ses voisins.