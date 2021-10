Macron explose: le président français revendique la «crédibilité du Royaume-Uni en ligne» sur la ligne du Brexit | Politique | Nouvelles

Le président français a averti Boris Johnson que la position du Royaume-Uni sur les droits de pêche post-Brexit et sur l’Irlande du Nord pourrait ruiner sa réputation après avoir quitté l’UE. Cela survient alors que la France arrêtait un chalutier britannique au large de la Normandie et en infligeait une amende à un autre, déclenchant une querelle diplomatique entre le Royaume-Uni et Paris.

Dans une interview, s’étant dit sûr de la « bonne volonté » du côté britannique, il a prévenu que les autres nations le surveillaient de près.

Il a déclaré : « Ne vous y trompez pas, ce n’est pas seulement pour les Européens mais pour tous leurs partenaires.

« Parce que quand vous passez des années à négocier un traité et que quelques mois plus tard vous faites le contraire de ce qui a été décidé sur les aspects qui vous conviennent le moins, ce n’est pas un grand signe de votre crédibilité. »

Le président a ajouté qu’il n’avait « jamais créé de controverse inutile » avec les différends post-Brexit.

Cependant, s’adressant au Financial Times, M. Macron a souligné que les questions de pêche étaient « importantes » pour la France et le Royaume-Uni.

Il a déclaré au point de vente: « Nous parlons de la vie de nos citoyens. »

Il survient après qu’un chalutier britannique a été saisi et emmené au port du Havre jeudi après que les autorités françaises ont déclaré qu’il opérait sans licence.

M. Macron a déclaré à FT qu’il n’y avait eu « aucune provocation, aucune tension » sur les droits de pêche, mais a ajouté « nous devons nous respecter les uns les autres et respecter la parole qui a été donnée ».

En route pour Rome pour le sommet du G20, M. Johnson a tenté d’apaiser les relations entre le Royaume-Uni et la France après la dispute sur la pêche.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il allait dire à M. Macron, le Premier ministre a déclaré qu’il rappellerait au président français que « les liens qui nous unissent, qui nous unissent, sont bien plus forts que les turbulences qui existent actuellement dans la relation ».

Il a ajouté: « Ce que je dirai également, c’est qu’il peut y avoir des gens de chaque côté de la Manche qui pensent avoir intérêt à promouvoir la discorde entre le Royaume-Uni et la France et à créer l’impression de disharmonie.

« Je ne pense pas qu’Emmanuel partage cette perspective. »

PLUS À VENIR