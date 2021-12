Macron face à des élections horribles alors que son rival monte en flèche en seulement un mois – avertissement à 100 jours | Monde | Des nouvelles

Macron intensifie ses efforts de réélection alors que son rival obtient un coup de pouce dans les sondages

Le président français a traditionnellement vu la rivalité de l’extrême droite en France, sous la forme du Rassemblement national de Marine Le Pen, et le candidat nouvellement annoncé, Eric Zemmour, se présentant pour Reconquer. La scission provoquée par deux candidats de droite peut jouer en faveur de M. Macron à l’approche des élections, mais il est probable que l’un d’eux abandonne au second tour.

Plus inquiétant pour M. Macron, c’est la montée en popularité d’une autre candidate de centre-droit, Valérie Pecresse.

Mme Pécresse, qui a été comparée à un mélange de Margaret Thatcher et d’Angela Merkel, a bondi de six points en un mois, à 17%.

Et maintenant, elle est au coude à coude avec Marine Le Pen pour la qualification au deuxième tour.

Le bond de la popularité de Mme Pecresse est venu sous la forme d’un sondage mené par PresiTrack pour OpinionWay.

Emmanuel Macron voit ses rivaux gagner rapidement (Image : .)

Marine Le Pen est considérée comme la principale rivale de Macon (Image: .)

Les candidats à la présidentielle n’ont cessé de critiquer Emmanuel Macron, à leurs yeux responsable de tous les maux du pays.

S’exprimant lors d’un déplacement dans la ville-centre de Troyes, Mme Pécresse a déclaré à propos de M. Macron : « Il parle de réformes, mais elles ne sont pas terminées. »

Elle a ensuite fini par le comparer à François Hollande, celui des « grands bavards » et des « petits faiseurs ».

A un peu plus de 100 jours de l’élection présidentielle, les candidats du Rassemblement national et des Républicains se disputent la deuxième place du baromètre PrésiTrack réalisé par l’institut OpinionWay pour « Les Echos », Radio Classique et CNews.

Eric Zemmour a divisé les électeurs d’extrême droite (Image: .)

Valérie Pecresse a gagné six points en moins d’un mois (Image: .)

Ils sont respectivement crédités de 16% (Le Pen) et 17% (Pécresse) des intentions de vote, dans la marge d’erreur, loin derrière M. Macron, crédité de 24% des voix.

Avec une nette différence de dynamique par rapport au dernier sondage réalisé, Mme Le Pen perd quatre points, tandis que le président de la région Ile-de-France fait un bond de six points sur un mois.

Elle est toujours en deçà du résultat de François Fillon au premier tour de 2017, et serait battue aujourd’hui avec 46% des voix au second tour face au chef de l’Etat.

Pourtant, l’arrivée de Mme Pécresse dans l’arène rebat incontestablement les cartes.

Bruno Jeanbart, vice-président d’OpinionWay a déclaré : « Cette élection est beaucoup plus incertaine qu’on ne le pensait depuis longtemps, à cause des faiblesses de Marine Le Pen – l’idée s’est imposée qu’elle ne gagnera pas – mais aussi d’Emmanuel Macron – une majorité de Français souhaiterait qu’il quitte l’Elysée.

Il a ajouté : « La seule alternative crédible, dans l’esprit des électeurs, est dans Les Républicains.

Anne Hidalgo sera la candidate socialiste symbolique (Image: .)

Dans un contexte de gauche faible (28 % d’intentions de vote réparties sur sept candidats dont aucun n’atteint la barre des 10 %), la bataille se joue plus que jamais à droite.

La victoire de Mme Pecresse au congrès LR en tout début de mois ne s’est pas éteinte.

Si elle est encore à des niveaux bas chez les jeunes actifs et dans les classes populaires, elle a repris l’avantage chez les plus de 65 ans, cœur de l’électorat de droite en partie capté par Emmanuel Macron : près d’une sur trois voterait désormais pour elle. et un sur quatre pour le président sortant.

Le président sortant est confronté à une série de difficultés en France.

La perte d’un accord sur les sous-marins avec l’Australie, le goût amer laissé par le mouvement des gilets jaunes, les accusations d’islamophobie et la bataille en cours avec la Grande-Bretagne au sujet des soi-disant guerres de la pêche ont ébranlé la popularité de M. Macron.

M. Macron devrait toujours remporter les élections (Image: .)

Avec Olaf Scholz devenant également le nouveau chancelier allemand, tout espoir que M. Macron montre la voie dans l’UE a également été anéanti.

Pourtant, malgré de nombreux enjeux, le président reste le grand favori de l’élection, avec 41% des sondés et même un tiers des partisans des Républicains estimant qu’il sera réélu en avril.

Quelque 51% des personnes interrogées pensent que Mme Pecresse est « une bonne candidate » et 39% qu’elle ferait « un bon président », contre respectivement 48% et 42% pour M. Macron.

Pas moins de 44% des électeurs de M. Macron en 2017 pensent que son rival ferait un bon locataire de l’Elysée.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega