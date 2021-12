Macron face à un défi «assez dangereux» alors que le président français perd le facteur gagnant | Monde | Des nouvelles

Emmanuel Macron pourrait voir ses chances de réélection s’amenuiser considérablement si Marine Le Pen ne parvenait pas à se faire une place au deuxième tour des élections, a affirmé le commentateur politique Patrick Smith. M. Macron devrait briguer un second mandat à l’Elysée en avril et devrait faire face à une rude concurrence des candidats d’extrême droite Le Pen et Eric Zemmour. Cependant, M. Smith a suggéré que la candidate du parti de centre-droit Les Républicains, Valérie Pecrésse, pourrait s’avérer être un challenger « assez dangereux » pour M. Macron lors de la prochaine élection présidentielle en France.

S’adressant à France 24, M. Smith a déclaré: « Je pense qu’en supposant qu’Emmanuel Macron se présente, et je pense que c’est un pari assez sûr, je pense que son adversaire la plus sérieuse sera Valérie Pécresse.

« Et je pense que les deux vont se battre pour le terrain de centre-droit.

« Cela pourrait être assez dangereux pour Emmanuel Macron simplement parce que, en remontant aux élections de 2000, lorsque le père de Marine Le Pen était en compétition avec Jacques Chirac, il y avait ce qu’ils appelaient le facteur » tenez-vous le nez « .

« Les électeurs de gauche et de centre-gauche ont décidé de voter pour Chirac juste pour garder l’extrême droite à l’écart. Je pense que s’il s’agit d’un second tour entre Macron et Pécresse, vous n’obtiendrez pas ce facteur. »

Le rédacteur en chef d’Africa Report a ajouté: « Beaucoup d’électeurs de gauche n’ayant pas été en mesure de monter un défi vraiment puissant à Macron de la gauche, ils s’abstiendraient simplement.

« Cela pourrait être assez dangereux pour Emmanuel Macron. »

Mme Pécresse, qui avait été choisie comme candidate des Républicains plus tôt en décembre, a bénéficié d’un premier coup de pouce dans les sondages après sa sélection.

Le rédacteur politique de France 24, Marc Perelman, a déclaré : « Son [Macron’s] les chiffres ne sont pas énormes en termes de pourcentage. Il a environ 25 pour cent.

« Mais les sondages montrent que si Valérie Pécresse accède au second tour, elle est clairement un danger pour lui et c’est pourquoi il va focaliser son attention sur elle. »

Le président Macron n’a pas encore officiellement déclaré sa candidature.

Un sondage de la télévision BFM TV et du magazine L’Express publié le 10 décembre prévoyait que Mme Pécresse remportait 20% des voix exprimées, derrière Macron avec 23%.

Au deuxième tour, Mme Pecresse battrait le président Macron avec une marge de 52 à 48%, selon l’enquête.

Selon Politico, le sondage a semé la panique dans les cercles de Macron.