Macron face au cauchemar de 2,32 billions de livres sterling: un économiste conseille à la France de devenir le prochain «cygne noir» de l’UE | Politique | Nouvelles

France: un expert critique la réponse vaccinale de Macron

Matthew Lynn a déclaré qu’avec la France, l’un des pays les plus sceptiques en matière de vaccins en Europe, en retard sur le Royaume-Uni en termes de piqûres administrées, il était probable que les restrictions resteraient en place plus longtemps, alimentant une dépression à plus long terme dans le pays. l’économie et l’endettement supplémentaire. En économie, un cygne noir est un événement imprévisible qui peut avoir de graves conséquences.

M. Lynn, écrivant dans The Telegraph, a déclaré: «Si quelqu’un veut mettre un petit pari sur le prochain« cygne noir »à frapper les marchés, une implosion de la dette française devrait être en tête de liste.

“Quiconque suit l’économie de la zone euro sera habitué à s’inquiéter de la dette italienne, et cette semaine ne fera pas exception.”

Le Premier ministre italien récemment nommé et ancien président de la BCE, Mario Draghi, poussait les emprunts à des niveaux sans précédent, de sorte que le ratio dette / PIB de l’Italie était appelé à grimper à 160%, même après la première guerre mondiale, a souligné M. Lynn. .

Cependant, il a déclaré: «Et pourtant, la France s’emploie activement à égaler l’euro pour l’euro.

«Après avoir emprunté 211 milliards d’euros supplémentaires en 2020 et maintenu ce taux au premier trimestre de cette année, il doit désormais 2,67 milliards d’euros, contre 2,64 milliards d’euros pour l’Italie et 2,3 billions d’euros pour l’Allemagne (et seulement 1,3 billion d’euros pour l’Espagne).

«Bien sûr, c’est une économie plus grande, donc les ratios d’endettement ne sont pas si élevés. Sa dette s’élève actuellement à 115% du PIB, bien en deçà des niveaux vertigineux de l’Italie.

«Le problème est que les quantités importent autant que les ratios. En vérité, les dettes de la France pourraient très facilement tourner au vinaigre. »

Alors que l’administration de M. Macron luttait pour faire face au COVID-19, la France tentait actuellement de soutenir des secteurs clés de son économie, en investissant plus récemment un milliard d’euros dans KLM-Air France.

Selon les données d’Eurostat, la France est désormais le troisième débiteur mondial après les États-Unis et le Japon, a souligné M. Lynn.

Pour aggraver les choses, c’était aussi le plus «sceptique vis-à-vis des vaccins» du monde développé, a-t-il souligné, un récent Forum économique mondial suggérant que seulement 40% de la population voulait un coup contre 77% au Royaume-Uni.

M. Lynn a déclaré: «Cela pourrait augmenter à mesure que les vaccins prouvent leur valeur.

«Même ainsi, si les Français continuent de résister à la vaccination à l’échelle nécessaire pour atteindre l’immunité collective, le Covid-19 continuera à circuler, même à des niveaux inférieurs, et le pays devra peut-être maintenir des restrictions plus longtemps que ses voisins.

“Le résultat? Une dépression plus profonde et encore plus de dettes. »

Pendant ce temps, la France était en proie à l’incertitude, compte tenu du scrutin imminent de l’année prochaine, et du fait qu’aucun président français n’a été réélu depuis Jacques Chirac en 2002.

M. Lynn a expliqué: «Aucun autre pays du G7 ne passe par des dirigeants aussi rapidement.

«Pire encore, Marine Le Pen, la principale dirigeante de l’opposition, a peut-être abandonné son projet de sortie de l’euro, mais la France reste le pays de l’UE où l’hostilité à la monnaie unique est la plus forte.

«S’il n’y a que le moindre risque que ces 2,7 billions d’euros de dette soient libellés en« nouveaux francs », alors les investisseurs doivent se retirer du commerce bien avant que cela ne se produise.»

À l’heure actuelle, la France «coche toutes les cases» pour une crise de confiance parmi les investisseurs, a suggéré M. Lynn.

Il a conclu: «Ses dettes massives pourraient facilement exploser d’un jour à l’autre – il s’agit simplement de savoir comment et quand.»