Macron fait face à la révolte de l’UE alors que les Gilets jaunes appellent à la fin de la «prison économique» de l’euro et Frexit | Monde | Nouvelles

Il a également déclaré à Express.co.uk que le mouvement prévoyait de présenter un candidat aux élections présidentielles de l’année prochaine et organiserait un référendum sur l’adhésion à l’UE s’il gagnait le pouvoir. Fabrice Grimal est l’un des principaux membres des Gilets jaunes depuis que le mouvement a fait irruption sur la scène politique française en octobre 2018 pour exiger la justice économique. Il est devenu un acteur clé pour tenter de transformer les Gilets jaunes d’un mouvement de protestation sociale en une force politique capable de conquérir le pouvoir.

À cet effet, il a aidé à créer «Le Gouv» – un gouvernement «alternatif» avec son propre groupe de ministres – et à élaborer son programme politique.

M. Grimal a déclaré à Express.co.uk que l’euro avait dépouillé la France de sa souveraineté économique et conduit à une plus grande inégalité sociale, ainsi qu’à un impact sur la compétitivité de l’industrie française.

« Nous devons quitter l’Euro, nous devons le quitter tout de suite », a-t-il déclaré.

«Parce que l’euro est une prison économique.

« Nous ne pouvons pas ajuster notre argent à notre économie pour contrôler l’inflation, nous devons donc nous ajuster en baissant les salaires, en abaissant tout notre État-providence et nous avons aussi les usines qui quittent le pays – nous ne sommes pas compétitifs avec ce genre d’argent. .

«Vous ne pouvez pas avoir de véritables politiques économiques si vous n’avez pas votre propre argent.

« Nous voulons faire de grands changements dans l’économie, nous devons donc revenir à notre propre argent. »

Le militant des gilets jaunes a prédit que la sortie de la France de l’euro entraînerait sa disparition.

Le mouvement est attaché à l’idée de démocratie directe, selon laquelle les citoyens ordinaires peuvent voter par référendum sur les politiques qu’ils souhaiteraient qu’un futur gouvernement adopte.

Les citoyens français seront autorisés à voter sur des questions telles que l’immigration et l’adhésion à l’UE.

M. Grimal, auteur du livre « Vers la Révolution », a déclaré: « Une autre grande politique est de faire reprendre le pouvoir aux Français par le référendum – le RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne) – et de nombreux référendums sur les politiques – comme par exemple l’immigration.

« Nous voulons donc que les gens votent à ce sujet et aussi c’est une grande question de souveraineté, vous savez regagner le pouvoir de l’Etat français en quittant l’UE, en nationalisant certaines industries et en sauvant les chemins de fer et nos centrales électriques, notre grande compagnie énergétique de être déchiré par l’UE. «