Macron fait l’éloge de Mbappé

01/07/2022 à 19h45 CET

Kylian Mbappé Il est l’une des figures de proue du football mondial et il est tombé amoureux de nombreux fans grâce à ses dribbles magiques et sa capacité unique à marquer des buts. L’un de ses plus grands fans est le président de la France, Emmanuelle Macron, qui dans des déclarations au média français l’Équipe a fait l’éloge de la jeune star française.

Macron loue le caractère humble de Mbappé

Interrogé sur Mbappé, le président français a loué le caractère humble du footballeur alors qu’il est une star consacrée : « Vivre loin des excès qui accompagnent parfois la célébrité, il incarne l’ambition tranquille, regardant les étoiles, mais a la tête sur les épaules. »

Par ailleurs, Kylian n’oublie pas ses humbles origines dans l’un des départements les plus pauvres de France : « Vous n’oubliez jamais de retourner en Seine-Saint-Denis et en particulier à Bondy, où tout a commencé pour lui. »

Le président français lui prédit un bel avenir sportif

Sportivement, Macron est un admirateur déclaré de Mbappé et il est convaincu qu’il continuera à ravir les fans français avec ses actions uniques : « D’une chose, j’en suis sûr, il continuera à nous étonner. Je veux qu’il ait le plus beau palmarès du football européen et qu’il continue d’enchanter le public avec ses gestes jubilatoires, ses passes brillantes et ses buts magiques. »

En revanche, le leader français Il se réjouit de l’engagement de Mbappé dans la société française : « Il a choisi le risque de l’engagement. Pour la vaccination, contre les violences, en communion avec les émotions du pays, il a une conscience rare de son rôle, du poids de ses mots, de la force de ses actes. »

Ainsi, l’attaquant du PSG a vu comment Emmanuel Macron s’est imposé comme un grand partisan de lui, tant pour ses actions sur le terrain qu’en dehors.