Macron honteux de la politique agricole de l’UE “opportuniste” “C’est le pire du protectionnisme” | Monde | Nouvelles

Président de faire pression pour des restrictions sévères sur la façon dont les terres sont utilisées dans les pays les plus pauvres tout en adoptant une position «protectionniste» en ce qui concerne son propre pays. Pieter Cleppe, chercheur au sein du groupe de réflexion Property Rights Alliance, a commenté après que l’Union européenne a publié son projet de loi anti-déforestation, destiné à empêcher la vente de bœuf, d’huile de palme et d’autres produits liés à la déforestation sur le marché unique du bloc.

Cependant, M. Cleppe a suggéré que l’effet net pénaliserait injustement les nations pauvres – et pourrait en fait faire plus de mal que de bien.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Le président français Emmanuel Macron a été l’une des forces motrices de cette poussée en faveur d’un nouveau protectionnisme européen.

« Outre le fait que les producteurs d’huile de palme dans les pays les plus pauvres peuvent être contraints d’opter pour une utilisation alternative des terres plus dommageable, il est ironique que le même Macron se soit battu bec et ongles pour empêcher les entreprises agricoles françaises de perdre des produits agricoles lucratifs de l’UE. subventions liées à la propriété des terres agricoles.

Emmanuel Macron adopte une approche protectionniste, a déclaré M. Cleppe (Image: GETTY)

L’huile de palme est récoltée en Indonésie (Image : GETTY)

En effet, la même UE qui subventionnait l’utilisation intensive des terres agricoles essayait de restreindre l’utilisation des terres dans les régions les plus pauvres du monde, a expliqué M. Cleppe.

Il a ajouté: “Ce type de protectionnisme profite alors aux intérêts agricoles de l’UE qui vivent souvent des contribuables.”

Environ un tiers du budget pluriannuel de l’UE de 1 100 milliards d’euros est encore consacré au secteur agricole, a souligné M. Cleppe.

Il a déclaré : « L’argent est encore principalement distribué sur la base de la propriété des terres agricoles, avec 80 pour cent de l’argent allant à 20 pour cent des bénéficiaires.

Emmanuel Macron s’exprimant lors de l’événement One Planet (Image: GETTY)

« En d’autres termes, les grandes entreprises industrielles sont les bienfaiteurs.

« Cela ne les dérange probablement pas que la même UE qui subventionne l’agriculture intensive en Europe avec l’argent des contribuables interdise les importations en provenance de l’extérieur de l’UE, soi-disant par souci de l’utilisation des terres. »

Les critiques ont suggéré que, parce que la législation européenne proposée exclut les zones humides, les agriculteurs du Brésil, par exemple, pourraient être contraints de se tourner vers ce type de production à la place, une approche qui ne profiterait clairement pas à la cause de la prévention de la déforestation.

M. Cleppe a déclaré: “L’exemple de l’huile de palme est vraiment le pire protectionnisme de l’UE.

Terres arables françaises (Image : GETTY)

Graines de palmier à huile (Image : GETTY)

« Les restrictions proposées par l’UE ici se font vraiment au détriment des pays les plus pauvres.

« De plus, le WWF estime que la production d’huile de palme ne doit pas être destructrice et peut être produite de manière responsable dans le cadre du développement durable. »

Il a affirmé : « Ce que fait l’UE n’est pas d’arrêter la production de cette culture mais de supprimer les incitations à une production durable.

« Les principaux bénéficiaires seront les pays qui ne se soucient pas de la durabilité et qui auront accès à de l’huile de palme à bas prix.

Les leaders européens de la fiscalité environnementale (Image : Express)

« Davantage de terres seront défrichées et davantage d’habitats seront détruits – et il n’y aura aucune pression du marché pour que cela s’arrête.

« Les producteurs durables devraient être encouragés par les pays développés, plutôt que découragés par leurs politiques protectionnistes à court terme. »

S’exprimant lors du sommet One Planet à Paris en janvier, M. Macron a souligné l’échec de la mise en œuvre des objectifs de biodiversité d’Aichi de l’ONU pour 2020.

Il a ajouté : « Aucun des vingt objectifs d’Aichi n’a été mis en œuvre, comme mettre fin à l’extinction d’espèces ou réduire la pollution, et nous devons faire face à cet échec et en tirer les leçons. »

Augmentations de température estimées (Image : Express)

Commentant la politique de l’UE en 2019, le Fonds mondial pour la nature (WWF) a averti : « L’interdiction de l’huile de palme par l’UE favorise des cultures alternatives comme le colza et le soja qui sont cultivés en Europe comme source d’huile pour le biocarburant.

« Cependant, ces cultures alternatives nécessitent beaucoup plus de terres pour générer la même quantité d’huile que les plantations de palmiers, et elles stockent moins de CO2 que l’huile de palme.

« Le colza, par exemple, produit quatre à dix fois moins d’huile que l’huile de palme par unité de terre et nécessite plus d’engrais et de pesticides.

« La production nette d’huile de palme est plus efficace pour prévenir le changement climatique grâce aux biocarburants que les cultures alternatives. »