Macron humilié en tant que « cher ami » Scholz réfute les plans nucléaires français pour l’UE | Sciences | Des nouvelles

Berlin a confirmé son intention de fermer tous ses réacteurs nucléaires d’ici la fin de l’année prochaine. Trois réacteurs nucléaires r, d’une capacité combinée d’environ 4,25 GW, devraient être déclassés. Cela intervient après que la Belgique a décidé de fermer ses usines existantes d’ici 2025.

A court terme, l’électricité sera remplacée par des centrales à combustibles fossiles et des importations, mais cela devrait être rapidement compensé par l’expansion accélérée des sources d’énergie renouvelables.

Cela ressemblera sans aucun doute à un coup de poignard dans le cœur de M. Macron, qui a salué le nouveau chancelier allemand comme son « cher ami » il y a quelques semaines à peine.

M. Macron a déclaré avoir vu « une convergence de vues, une volonté de faire travailler nos pays ensemble et une croyance ferme et déterminée en l’Europe ».

Mais un contraste de vues a été exposé quelques jours plus tard.

Contrairement à l’Allemagne, la France envisage la construction de nouvelles centrales nucléaires et fait pression pour que l’énergie nucléaire soit incluse dans la liste des technologies bas carbone de l’UE.

Le pays est fortement dépendant de la source d’énergie.

Cependant, le fournisseur d’électricité français EDF a récemment annoncé que quatre réacteurs nucléaires devraient rester hors ligne en raison d’une maintenance d’urgence, ce qui signifie que le système électrique du pays fonctionnerait à capacité réduite jusqu’à la mi-janvier.

Une flambée des coûts du gaz naturel, associée à la panne en France, un exportateur d’électricité, a récemment poussé les prix de l’électricité à travers l’Europe à des niveaux critiques.

M. Macron et M. Scholz, tous deux centristes pro-UE, sont le duo en charge des plus grandes économies européennes qui ont la plus grande influence au sein de l’UE à 27.

La Commission européenne devrait bientôt dévoiler le cadre de taxonomie verte de l’UE, une liste de sources d’énergie reconnues comme durables et éligibles aux investissements publics.

La liste devrait inclure l’énergie nucléaire et aussi le gaz – une décision qui a suscité la controverse.

L’Autriche est même allée jusqu’à menacer de poursuivre la Commission devant la Cour de justice de l’UE si elle acceptait d’inclure l’énergie nucléaire dans la liste.

Il intervient après l’annonce du Green Deal européen en juillet 2020 et a été conçu pour aider à prévenir le « greenwashing » entre différents investissements.