Macron: les résultats régionaux en France “bleus” selon un expert

Et l’homme de 43 ans a été averti qu’il ne pouvait plus compter sur le système électoral français pour empêcher l’élection d’un candidat de droite comme Marine Le Pen du Rassemblement national l’année prochaine. Pendant ce temps, l’ancien négociateur de l’UE pour le Brexit, Michel Barnier, devrait être entravé par son manque de charisme, a déclaré le Dr Joseph Downing.

Le boursier LSE en nationalisme de l’Institut européen de la LSE s’exprimait à un moment où M. Macron est entravé par de faibles taux d’approbation, les sondages suggérant qu’il risque d’être battu par Mme Le Pen au premier tour du scrutin l’année prochaine.

Le parti de Mme Le Pen a subi un revers lors des élections régionales, recueillant 18% des voix à l’échelle nationale – neuf points de moins que l’année dernière.

Cependant, le parti de M. Macron a fait encore pire, remportant seulement 10% des voix.

Emmanuel Macron devrait à nouveau affronter Marine Le Pen l’année prochaine (Image: GETTY)

Michel Barnier a laissé entendre qu’il prévoyait de se lever (Image: GETTY)

Et avec le sondage des sondages de Politico, qui comprend des sondages jusqu’au 21 juin inclus, montrant Mme Le Pen, à 27 %, devançant de peu M. Macron, à 25 %, en termes de préférences au premier tour, le Dr Downing a déclaré que l’inquiétude montait, en particulier étant donné que le taux de participation a chuté à 33 pour cent.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Il est inquiet pour deux raisons.

«Les habitants seront considérés comme une sorte de test décisif sur sa présidence très impopulaire.

LIRE LA SUITE: Fureur des Malouines contre le complot de prise de contrôle de l’Argentine – plaidoyer urgent lancé

Marine Le Pen est actuellement pressenti pour battre M. Macron au premier tour de scrutin (Image : GETTY)

“Une participation très faible est un mauvais signe car cela montre non seulement son incapacité et celle de ses “mouvements” à inspirer les électeurs, mais peut également habiliter des franges politiques plus radicales qui sont plus susceptibles de voter.”

Conformément à l’élection présidentielle en deux étapes en France, plusieurs candidats s’affrontent au premier tour avant que les deux premiers ne passent au second une quinzaine de jours plus tard.

En 2017, M. Macron a obtenu 24 % des voix au premier tour, Mme Le Pen remportant un peu plus de 21 % pour terminer deuxième.

A NE PAS MANQUER

Matt Hancock au bord du gouffre : le secrétaire à la Santé pris dans un scandale de fraude [INSIGHT]

L’accord financier du Brexit MORT alors que Lord Frost rejette les exigences de l’UE [LATEST]

Choc des normes ! L’UE va interdire à vie de nourrir le bétail d’animaux morts [REVEAL]

Emmanuel Macron et sa femme Brigitte célèbrent il y a quatre ans (Image: GETTY)

Jean-Luc Melenchon a également confirmé qu’il se présentera (Image: GETTY)

Dans le second, il a gagné confortablement, recueillant 66% des voix, soit près du double de celui de son adversaire.

La sagesse conventionnelle veut que le système empêche effectivement les candidats extrêmes comme Mme Le Pen de l’emporter.

Cependant, le Dr Downing a déclaré que M. Macron ne pouvait plus tenir la victoire pour acquise.

Fiche d’information d’Emmanuel Macron (Image : Express)

Il a expliqué : « Pour moi, le problème avec cette explication est la fatigue des électeurs.

« Combien de fois pouvez-vous mobiliser une population autour de la rhétorique de la « menace » d’urgence, notamment face au fiasco du COVID et de la vaccination ?

“En bref, nous ne sommes pas dans le contexte dans lequel cette hypothèse a été formée – qui aurait pensé que Trump pouvait gagner?”

En ce qui concerne M. Barnier, dont on pense généralement qu’il envisage de jeter son chapeau dans le ring, le Dr Downing a déclaré: «Barnier est intéressant.

Xavier Bertrand est également candidat (Image : GETTY)

« Il est plus important dans la politique britannique en raison du Brexit et est peu connu, et peu respecté, dans le contexte français.

« C’est un bureaucrate et il a le charisme d’un bureaucrate – une bouffée d’air frais face à l’arrogance de Macron et à la xénophobie à peine voilée de Le Pen ? Ou juste ennuyeux ? Je pense que ce dernier.

Le premier tour de scrutin de l’élection présidentielle française de 2022 aura lieu le 10 avril, le second tour étant prévu le 24 avril.

Outre M. Macron et Mme Le Pen, d’autres candidats confirmés sont Xavier Bertrand et Jean-Luc Melenchon.