Macron mène la rébellion alors que les pays de l’UE rompent les rangs pour former une alliance énergétique contre l’Allemagne | Sciences | Nouvelles

Cependant, la décision de M. Macron promet d’être un point de discorde avec l’Allemagne.

L’Allemagne s’oppose depuis longtemps à l’énergie nucléaire et a plutôt fait pression en faveur d’autres sources vertes et renouvelables ces dernières années.

Le programme Energiewende d’Angela Merkel, en particulier, a poussé à la suppression progressive de la capacité nucléaire de l’Allemagne.

En réaction à la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, l’Allemagne s’est engagée à abandonner le nucléaire d’ici 2022 en faveur d’une énergie sans carbone.

Plus tôt cet été, la chancelière allemande a déclaré : « Il y a d’autres pays qui choisissent différemment, et ce faisant, il leur sera plus facile, à certains égards, d’atteindre la neutralité climatique.