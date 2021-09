Macron ne fait rien pour empêcher les traversées illégales de la Manche, prévient un député alors qu’il soutient Patel | Politique | Nouvelles

Matt Vickers a soutenu la ministre de l’Intérieur Priti Patel après avoir dévoilé son intention de commencer à refouler les bateaux avant qu’ils n’atteignent les côtes britanniques – le député de Stockton South suggérant qu’une telle approche ciblerait les «trafiquants sans cœur» qui facilitent leurs voyages dangereux. M. Vickers s’exprimait le jour où il a été révélé que près de 2 000 migrants étaient arrivés au Royaume-Uni la semaine dernière, établissant un nouveau record en un an qui a vu au moins 14 400 personnes traverser la Manche dans de petits bateaux.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Priti Patel et la UK Border Force ont le mien et la majorité du soutien total du pays pour commencer à ramener les bateaux qui tentent de traverser la Manche vers la France.

“Cette situation devient incontrôlable et je salue les projets du ministre de l’Intérieur d’employer cette action décisive.”

Dans des remarques visant directement le président français M. Macron, M. Vickers a ajouté : « La réalité est que la France ne joue tout simplement pas son rôle dans la gestion de cette crise.

« Leur envoyer des dizaines de millions de livres n’a pas fonctionné.

« Il est temps que nous prenions les choses en main et que nous prenions des mesures éprouvées pour mettre fin à cette route dangereuse et illégale vers le Royaume-Uni. »

M. Vickers a souligné : « La priorité ici est de sauver des vies en empêchant les migrants illégaux potentiels de monter sur ces bateaux en premier lieu.

“En réduisant considérablement les chances qu’ils atterrissent un jour sur les côtes britanniques, cette traversée devient non viable.”

“Cette tactique est plus sûre pour les migrants à Calais, plus juste pour les réfugiés et les demandeurs d’asile qui sont déjà là et plus dure pour les passeurs sans cœur qui cherchent à tirer profit des personnes vulnérables.”

Au total, 1 959 personnes ont traversé la Manche depuis la France dans la semaine précédant le 10 septembre – le total le plus élevé pour une période de sept jours en 2021.

La nouvelle est arrivée alors que d’autres traversées ont commencé lundi au milieu de rapports faisant état d’un temps plus frais et légèrement couvert sur la côte sud avec des conditions venteuses mais claires en mer.

Plusieurs jeunes enfants faisaient partie d’un groupe vu arriver à Dungeness, dans le Kent, tandis que des agents d’immigration s’occupaient d’une femme qui était tombée malade après avoir été amenée à terre sur une civière par la police et des membres du RNLI.

Les chiffres de la période de sept jours la plus récente, couvrant la semaine jusqu’au 12 septembre, montrent que 1 876 personnes sont arrivées.

Le total pour 2021 à ce jour est déjà supérieur d’un peu plus de 6 000 au nombre de personnes qui ont effectué la traversée en 2020.

S’exprimant la semaine dernière, le ministre français de l’Intérieur, Gerald Darmanin, a insisté sur le fait que la France n’accepterait aucune pratique contraire aux lois maritimes ou soumise à un chantage financier.

Sa remarque faisait référence à la suggestion de Mme Patel selon laquelle elle pourrait retenir des millions de livres d’argent promises pour aider à intensifier les patrouilles à moins qu’une amélioration du nombre de migrants interceptés par les autorités françaises ne soit constatée.

La suggestion de tactiques de redressement a été condamnée avec véhémence par les organisations caritatives et les militants qui craignent que le plan ne mette en danger la vie des migrants, certains experts avertissant que cela pourrait être dangereux.

Une porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré : « Dans le cadre de notre réponse opérationnelle continue, nous continuons d’évaluer et de tester une gamme d’options sûres et légales pour arrêter les petits bateaux.

« Toutes les procédures opérationnelles utilisées en mer sont conformes et exécutées conformément au droit national et international. »

Le ministère de l’Intérieur “continuerait à explorer toutes les options disponibles” pour réduire le nombre de passages à niveau, a-t-elle ajouté.