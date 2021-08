Macron news: la France accusée d’entraver les efforts visant à freiner les traversées illégales de la Manche | Politique | Nouvelles

Un officier des forces frontalières décrit les conditions auxquelles les migrants sont confrontés dans la Manche

Et l’auteur Leigh Evans, président du groupe de réflexion Facts4EU, a déclaré que la révélation prouvait que M. Macron et son gouvernement jouaient simplement du bout des lèvres pour s’attaquer au problème. La déclaration, publiée le 20 juillet et signée par le ministre de l’Intérieur Priti Patel et le ministre français de l’Intérieur Gerald Darmanin, s’est engagée à “déployer davantage de technologies et de véhicules de surveillance à grande échelle pour améliorer encore la couverture des côtes françaises et ainsi empêcher les tentatives de franchissement, y compris via déploiement efficace de la surveillance aérienne.

Cependant, les chercheurs de Facts4EU ont découvert une loi française introduite en janvier interdisant explicitement l’utilisation de drones aériens, largement considérés comme le meilleur moyen de garder un œil sur les personnes essayant de traverser la Manche, risquant souvent leur vie dans des dériveurs fragiles.

Mme Patel a signé un paiement de 54 millions de livres sterling à la France le mois dernier, un argent qui, il était entendu, doublerait les effectifs de police le long de la côte française et permettrait le «déploiement effectif de la surveillance aérienne».

Cependant, l’édit sur les drones est en vigueur depuis mai 2020 et a été renouvelé en termes plus stricts le 12 janvier, souligne le rapport de Facts4EU.

Le président français Emmanuel Macron et le ministre de l’Intérieur Priti Patel (Image: GETTY)

Les drones de surveillance font l’objet d’un édit français (Image : GETTY)

La sanction officielle s’applique aux agences du propre ministère de l’Intérieur de M. Darmanin – y compris la police et la gendarmerie qui patrouillent le long de la côte.

En mai dernier, des affaires judiciaires ont commencé concernant l’utilisation de drones par la police française pour surveiller les personnes qui enfreignaient les lois sur le coronavirus interdisant la libre circulation des personnes en France.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), une agence de protection de la vie privée dotée de pouvoirs publics, a alors agi pour ordonner l’arrêt de l’utilisation des drones par les forces de l’ordre.

Le ministre français de l’Intérieur Gerald Darmanin (Image: GETTY)

D’autres actions ont suivi lorsqu’il est apparu que la police française utilisait des drones pour enregistrer les personnes participant aux manifestations anti-verrouillage.

Le 12 janvier, la CNIL a officiellement « sanctionné » le ministère de l’Intérieur de Monsieur Darmanin « pour avoir utilisé illégalement des drones équipés de caméras, notamment pour contrôler le respect des mesures de confinement. Il ordonne au ministère de cesser tous les vols de drones jusqu’à ce qu’un cadre réglementaire l’autorise ».

Surtout, les ordres globaux s’appliquent à tous les drones, y compris ceux de la côte nord de la France.

Un sauveteur attrape un bébé parmi les migrants et réfugiés assis sur un canot pneumatique (Image : GETTY)

Une embarcation gonflable transportant des hommes, des femmes et des enfants migrants traverse la Manche (Image : GETTY)

M. Evans a déclaré à Express.co.uk : « La recherche de Facts4EU.Org met à nu les paroles que le gouvernement français du président Macron a prêtées à la crise croissante de milliers de migrants illégaux partis des côtes françaises ces derniers mois.

« Que les Français interdisent l’utilisation du moyen le plus efficace de patrouiller dans ses zones côtières pour attraper les passeurs et les migrants illégaux – avant qu’ils ne soient escortés par la marine française dans les eaux britanniques – est tout simplement inacceptable.

“En particulier lorsque le ministre de l’Intérieur Priti Patel leur a donné des millions d’argent des contribuables pour faire exactement cela.”

David Jones, vice-président du Groupe de recherche européen (Image : GETTY)

Malheureusement le simple fait est que les Français ne font pas leur travail Leigh Evans

M. Evans a déclaré: “Malheureusement, le simple fait est que les Français ne font pas leur travail.”

S’exprimant mercredi, Clément Beaune, le ministre de l’Europe de M. Macron, a même appelé à un nouvel accord migratoire post-Brexit “afin que nous puissions expulser, ou diriger un certain nombre de migrants vers le Royaume-Uni afin qu’ils puissent demander l’asile”, a souligné M. Evans. .

Il a ajouté : « Monsieur Beaune a bizarrement prétendu que c’était la responsabilité du Royaume-Uni, alors qu’il doit savoir qu’en vertu du droit international, il est de la responsabilité de la France de traiter les migrants illégaux sur son propre sol.

Fiche d’information sur Priti Patel (Image : GETTY)

David Jones, vice-président de l’European Reform Group ainsi que député conservateur de Clwyd West, a déclaré à Express.co.uk : « Pour donner à M. Darmanin le bénéfice du doute, nous devons supposer que l’ordonnance de la CNIL lui avait échappé. lorsqu’il a accepté d’accepter de l’argent britannique en échange de l’engagement de son pays à utiliser des drones pour patrouiller le littoral français.

« Néanmoins, cela doit être une énorme gêne pour M. Macron et son gouvernement.

“Je suis sûr qu’il voudra dissiper toute suggestion selon laquelle la France a utilisé de faux prétextes pour obtenir de l’argent sonnant britannique et prendra désormais des mesures exécutives immédiates pour annuler la décision de la CNIL et mettre les drones dans le ciel le plus rapidement possible.”

Express.co.uk a contacté le Home Office pour commentaires.