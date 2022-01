Macron news: le président français snobé par le maire après des remarques sur le vaccin | Monde | Des nouvelles

Les commentaires de Macron sur les « non diplomatiques » non vaccinés, selon un expert

La fameuse déclaration d’Emmanuel Macron, indiquant son « envie de p**ser les non vaccinés jusqu’au bout », ne fait décidément pas l’unanimité. Dans le Tarn-et-Garonne, Nils Passedat, maire de Lavaraurette, commune d’environ 200 habitants, a décidé de décrocher le portrait du chef de l’Etat dans sa mairie et de le renvoyer à la préfecture, rapporte La Dépêche du Midi. Offensé par les propos d’Emmanuel Macron, le maire a estimé qu’il ne pouvait plus rencontrer son Conseil municipal sous le regard du portrait présidentiel.

Dans un courrier adressé au préfet du département, l’élu dit s’interroger sur « cette nouvelle politique qui ne se veut plus sanitaire mais discriminante, et les moyens de mettre en œuvre cette nouvelle stratégie ».

A la préfecture, il précise que le portrait officiel a été remplacé par la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Interrogé par France 3, Nils Passedat a déclaré : « Cette tendance à insulter régulièrement certains corps administratifs, certains corps sociaux », qui « fait régner la division ».

Le maire a ajouté : « Alors, peut-être qu’il règne mieux comme ça, mais nous pensons que le rôle du chef de l’État, du président de la République, c’est de rassembler, de réunir la France. Nous sentons qu’il insulte le rôle présidentiel. «

Le portrait de Macron a été retiré d’une mairie en France (Image: .)

L’incident n’était pas la première fois que le portrait de Macron était retiré (Image: .)

Selon le courrier du maire, « Depuis l’élection de Macron, notre conseil municipal s’est toujours réuni sous le regard de celui qui incarne le chef de l’Etat. »

Il ajoute : « Mais aujourd’hui que des citoyens ont été insultés par celui-là même qui a le devoir de les servir, nous avons décidé de vous rendre son portrait.

« Ce portrait sera remplacé par la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui, dans son article premier, affirme que tous les citoyens naissent et restent libres et égaux en droits.

LIRE LA SUITE:

Les constructeurs automobiles critiquent Macron alors que les publicités sont désormais obligées de demander aux gens de faire du vélo

L’image de Macron est souvent utilisée dans les manifestations (Image : .)

Les manifestants sont en colère contre les remarques de Macron sur les personnes non vaccinées (Image: .)

Nils Passedat a adressé une copie de sa lettre aux maires du département, leur demandant de se joindre à son geste en restituant à la préfecture le portrait de la personne qui incarne le chef de l’Etat.

Bernard Pezous, président de l’Association des maires du Tarn-et-Garonne a déclaré : « C’est une décision politique très personnelle de sa part et je n’ai connaissance d’aucun autre cas. Que tout le monde aime ou non les termes employés par Emmanuel Macron, Je préfère rester neutre. »

La présence en mairie du portrait du chef de l’Etat est une tradition et non une obligation impérative.

La débâcle a commencé à la suite de la déclaration de M. Macron aux anti-vaccins disant « nous allons vous faire chier ».

A NE PAS MANQUER :

Sarah Ferguson donne aux fans une mise à jour importante [ROYAL]

Les habitants se séparent d’une statue en bronze de 26 pieds d’un homme NU [OPINION]

Un conducteur qui a fui la police arrêté après s’être retrouvé coincé dans MUD [REPORT]

Des manifestations ont eu lieu contre la politique de M. Macron concernant les mesures COVID (Image: .)

Des manifestants anti-vaccins se sont rassemblés samedi dans les villes de France, dénonçant l’intention du président Emmanuel Macron d’agacer les personnes refusant les tirs de Covid-19 en durcissant les restrictions à leurs libertés civiles.

M. Macron a déclaré la semaine dernière qu’il voulait irriter les personnes non vaccinées en leur rendant la vie si compliquée qu’elles finiraient par se faire piquer.

Les personnes non vaccinées sont irresponsables et indignes d’être considérées comme des citoyens, a-t-il ajouté.

A Paris, les manifestants ont rétorqué en adoptant sa formulation argotique, scandant « On va vous p**ser ».

D’autres portaient des pancartes disant « Non au laissez-passer vaccinal », une référence à la pression législative de M. Macron pour exiger une preuve de vaccination pour entrer dans des lieux tels que les cafés, les bars et les musées.

Des images télévisées montraient des escarmouches entre manifestants et policiers sur un site.

Des manifestants se sont également rassemblés dans les rues de Marseille, Nantes et Le Mans, entre autres villes.

Les protestations ont également été témoins des mesures de verrouillage (Image: .)

« [Macron’s remarks] étaient la goutte d’eau. Nous ne sommes pas irresponsables », a déclaré l’administratrice de l’hôpital Virginie Hoguet, qui a évité une commande de vaccin obligatoire pour les agents de santé parce qu’elle a attrapé Covid-19 à la fin de l’année dernière.

Jusqu’à présent en France, 11,9 millions de personnes ont été infectées par le virus et 123 000 personnes ont succombé à la pandémie.

127 millions de doses du vaccin ont été administrées aux Français, avec 50 millions de personnes entièrement vaccinées.

72 pour cent de la population française a été complètement vaccinée.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega