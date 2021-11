Macron news : le président refuse de s’attaquer aux trafiquants de migrants – « C’est une revanche pour le Brexit ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Biélorussie : des migrants créent un camp de fortune à la frontière de Kuznica

Les ministres s’inquiètent des perspectives d’une action plus dure de la France et ne pensent pas que les Français leur donneront quoi que ce soit. Selon la source, la stratégie de Macron ne fera qu’empirer avant une présidentielle.

Ils ont déclaré au Times : « Avec les élections qui approchent, ils pensent que cela ne fera qu’empirer. Ils pensent que cela fait partie de la stratégie de punition de Macron pour le Brexit. »

Les affirmations surviennent alors qu’un informateur à l’intérieur d’un camp sordide à Dunkerque a déclaré à MailOnline: « Les Français savent que les conditions sont épouvantables. Ils créent délibérément un environnement hostile pour que les migrants veuillent partir et embarquer sur des bateaux de la Manche.

« C’est devenu un facteur de poussée pour atteindre la Grande-Bretagne avec des rêves d’hôtels et d’avantages qui ne sont pas offerts par les Français. »

La ministre de l’Intérieur Priti Patel devrait cette semaine appeler son homologue français, Gerald Darmanin, à intensifier la réponse de la France à la crise des migrants en interceptant chaque bateau tentant de traverser la Manche.

L’amertume d’Emmanuel Macron face au Brexit «entrave les efforts de lutte contre les trafiquants de migrants» (Image: Zabulon Laurent/ABACA/PA Images)

Jeudi dernier, 1 185 migrants ont atteint les côtes britanniques (Image: NurPhoto/PA Images)

Jeudi dernier, un nombre record de 1 185 migrants a atteint les côtes britanniques, le nombre total de migrants effectuant le périlleux voyage de 22 milles jusqu’à présent cette année s’élevant à plus de 23 500, soit près de trois fois les 8 417 qui ont effectué le même voyage l’année dernière.

Jeudi, la France n’a arrêté que 99 migrants sur les 1 284 qui tentaient de traverser la Manche malgré l’engagement français d’arrêter 100% des traversées.

Dan O’Mahoney, le commandant de la menace de la Manche, a déclaré que le modèle commercial des passeurs ne serait brisé que lorsque la France atteindrait son taux d’interception promis de 100 % des migrants.

Il a déclaré: « Nous sommes impatients de travailler avec les Français pour comprendre comment ils vont le faire. Nous sommes loin d’être à 100% et nous devons travailler beaucoup plus dur.

Priti Patel doit rencontrer son homologue français cette semaine (Image: PA Images)

Gérald Darmanin est le ministre de l’Intérieur en France (Image : Sébastien Muylaert/Maxppp/PA Images)

« Nous devons continuer à travailler avec les Français en partageant la technologie, l’intelligence et en mettant les bottes sur le terrain au bon endroit. Mais les chiffres parlent d’eux-mêmes. Nous sommes bien en deçà des 100 % pour le moment. »

Le gouvernement subit une pression croissante pour faire face à la crise alors que les migrants continuent de parcourir la périlleuse traversée de 22 milles.

Nigel Farage a déclaré à Express.co.uk : « La dispute avec les Français est une diversion par rapport à un problème plus important. Seul le Royaume-Uni propose des hôtels quatre étoiles, des soins de santé gratuits, de nouveaux téléphones portables et de l’argent de poche.

« Il n’y a pas eu un seul retour cette année et autant mettre un panneau ‘Open’ sur les falaises blanches de Douvres. »

Cependant, la députée de Douvres, Natalie Elphicke, a déclaré à MailOnline : « Les gangs criminels tournent autour des autorités françaises depuis trop longtemps. Il est important d’entendre le plan de la France pour renverser la vapeur sur les trafiquants d’êtres humains, mettre fin à la crise des migrants et éviter de nouvelles pertes de la vie en Manche. »

Qui est Emmanuel Macron ? (Image : Express)

Une porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré que le public britannique en avait assez de voir des gens mourir dans la Manche tandis que des gangs criminels impitoyables profitaient de leur misère.

« Notre nouveau plan pour l’immigration réparera le système défaillant qui encourage les migrants à effectuer ce voyage mortel. Les gens devraient demander l’asile dans le premier pays sûr qu’ils atteignent plutôt que de faire des voyages dangereux vers le Royaume-Uni.

« C’est pourquoi nous aurons des règles en place pour rendre les demandes d’asile irrecevables lorsque des personnes ont voyagé ou ont un lien avec des pays sûrs. »

Elle a ajouté qu’il existe une crise migratoire mondiale et européenne et que les pays ont la responsabilité morale de s’attaquer au problème de la migration illégale.

Elle a déclaré: « Nous attendons de nos partenaires internationaux qu’ils s’engagent avec nous pour empêcher les personnes de traverser des traversées périlleuses. »

Nigel Farage sur la côte à Dungeness à côté d’un jet ski qui, selon lui, a été utilisé lors d’une traversée (Image : Nigel Farage)

Enver Solomon, directeur général du Conseil des réfugiés, a déclaré à Express.co.uk qu’il serait extrêmement difficile pour le gouvernement britannique de rendre la route de la Manche non viable avec des limites à ce que les autorités des deux côtés peuvent faire.

Il a déclaré: « Ce n’est pas simplement une porte que vous pouvez demander aux Français de fermer. C’est un long littoral. Le [British] le gouvernement doit avoir une conversation plus ouverte et honnête sur ce qui peut et ne peut pas être réalisé au lieu de faire trop de promesses et de ne pas tenir.

« [Migrants] sont des gens désespérés. Plus vous essayez de fermer les routes, plus les gens prendront des mesures désespérées. »

Mariam Kemple Hardy, responsable des campagnes chez Refugee Action, a déclaré : « Les réfugiés continuent de payer de sinistres gangs criminels et risquent leur vie dans des bateaux fragiles parce que le gouvernement refuse de leur fournir d’autres voies pour demander l’asile ici.

Les deux organisations ont appelé les ministres à mettre fin à leurs discours durs et à créer des moyens d’assurer la sécurité des personnes, et non de les empêcher d’entrer, notamment en travaillant avec des partenaires internationaux pour créer davantage de voies vers la sécurité, telles que l’ouverture de programmes de regroupement familial, l’introduction de visas humanitaires et l’octroi d’une longue engagement à long terme pour la réinstallation des réfugiés.

Après le Brexit, le Royaume-Uni n’est plus lié par le règlement de Dublin, qui détermine quels États membres de l’UE sont responsables de l’examen des demandes d’asile.

La porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré que le gouvernement négocie ses propres accords avec d’autres pays pour faciliter l’expulsion de ceux qui n’ont pas le droit de rester au Royaume-Uni et les empêcher de revenir au Royaume-Uni.

Elle a ajouté que le programme britannique de réinstallation continuera à donner la priorité aux réfugiés dans les régions où règnent les conflits et l’instabilité, plutôt qu’à ceux qui se trouvent déjà dans des pays européens sûrs.