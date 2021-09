Macron reste en colère après que la France ait rompu l’accord de sous-traitance nucléaire avec l’Australie .

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

La colère du président français Emmanuel Macron face à la suppression de Paris d’un accord de construction de sous-marins nucléaires avec l’Australie ne devrait pas s’atténuer de si tôt, selon les informations, alors que le leader assiégé cherche à s’entendre sur des réponses supplémentaires.

L’angoisse du dirigeant français découle d’un accord qui semble avoir été conclu dans le dos de Paris impliquant les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie dans le cadre d’un nouveau pacte de défense visant à encercler une Chine expansive et de plus en plus capable et agressive.

Auparavant, Paris et Canberra avaient conclu un accord pour une douzaine de sous-marins diesel de conception française – le premier d’Australie – d’une valeur de 66 milliards de dollars. Mais le nouvel accord tripartite exclut totalement la France de l’équation.

« Après l’annonce de l’accord mercredi, le président français a rappelé les ambassadeurs à Washington et à Canberra et annulé des événements, un geste symbolique rare chez des alliés aussi proches. Les responsables français affirment que Macron recherche une réponse adéquate et ont renouvelé ses appels à l’Europe pour qu’elle renforce ses propres capacités de défense », a rapporté Bloomberg News.

« La réaction du public de Macron s’adresse en partie à un public national. A sept mois d’une élection présidentielle, sa principale rivale, la nationaliste Marine Le Pen, se rapproche selon certains sondages. Il veut montrer aux électeurs qu’il est dur. Mais les alliés devraient bientôt mettre un terme à l’indignation », a poursuivi le média.

Le président Joe Biden a été en contact avec Macron par téléphone, mais le Premier ministre britannique Boris Johnson a rejeté toute inquiétude concernant les relations et a déclaré que Londres et Paris restaient sur un terrain “solide”. De plus, Bloomberg a déclaré que le Premier ministre australien “Scott Morrison ne semble pas d’humeur à faire amende honorable”.

Au fil du temps, après que la colère et la frustration initiales se soient calmées, le dirigeant français pourrait chercher des concessions comme l’assouplissement des restrictions COVID-19 sur les voyages aux États-Unis ou une aide américaine supplémentaire à la France à l’appui de ses efforts dans la région du Sahel occidental en Afrique, où les troupes françaises se battent contre les extrémistes islamiques.

“Maintenant que les États-Unis ont compris le message et viennent de faire un premier (petit) geste, nous devons défendre nos intérêts”, a noté sur Twitter le chercheur parisien et enseignant de Sciences Po Antoine Bondaz, suggérant que la France pourrait vouloir chercher d’autres moyens de coopérer avec des alliés dans la région.

Cependant, au final, Macron ne peut peut-être pas faire grand-chose d’autre que de fulminer ; il n’a pas beaucoup de soutien du reste de l’Europe pour une réponse plus forte.

« Ses idées sur la réduction de la dépendance de l’Europe vis-à-vis des États-Unis et de l’OTAN ne sont pas nouvelles – il a déjà qualifié l’alliance de « mort cérébrale » – et pourraient ne pas avoir beaucoup de succès », a noté Bloomberg. « Les dirigeants d’Europe de l’Est et des pays baltes sont sceptiques quant à toute mesure qui réduirait la présence américaine dans une région où ils se sentent menacés par la Russie. L’Allemagne est proche d’une élection et de pourparlers de coalition qui pourraient avoir lieu l’année prochaine.

Cependant, ce qui a le plus irrité Macron et beaucoup au sein du gouvernement français, c’est le fait que l’accord tripartite a été conclu à l’insu de Paris.

“Avant de quitter Canberra, l’ambassadeur Jean-Pierre Thebault a déclaré que le ministre australien de la Défense n’avait contacté son homologue français qu’après que l’accord a été rapporté par les médias, ajoutant qu’il n’y avait eu” aucun avertissement “au cours des 18 mois d’élaboration du plan”, a déclaré Bloomberg. a rapporté, ajoutant que l’ambassadeur avait fait remarquer que son pays avait été “poignardé dans le dos”.

En outre, les responsables du gouvernement français et Macron ont été vexés que leur pays n’ait pas été invité à faire partie de la coalition, étant donné que Paris a des intérêts substantiels et variés dans la région du Pacifique ainsi que des milliers de soldats répartis sur plusieurs îles revendiquées par les Français. dont la Nouvelle-Calédonie et la Réunion.

Et, Paris est également préoccupé par l’expansionnisme chinois, a noté Bloomberg.