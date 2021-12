Macron sauvage pour avoir fermé la nation aux Britanniques sans avertissement « Ferme la porte alors que le cheval est verrouillé » | Royaume-Uni | Des nouvelles

La correspondante politique de Sky News, Kate McCann, a déclaré que le Royaume-Uni pourrait juste avoir un avant-goût de sa propre médecine sud-africaine après que la France a pris la décision d’interdire tous les voyages non essentiels à destination et en provenance de la Grande-Bretagne. Le gouvernement français a publié dans un communiqué que les voyageurs exigeraient de démontrer qu’ils ont une raison essentielle « de voyager vers ou de venir du Royaume-Uni, à la fois pour les non vaccinés et les vaccinés », car les personnes ne sont pas autorisées « à voyager à des fins touristiques ou professionnelles ». raisons » dans le but de réduire les risques d’un tsunami d’infections similaire. Seuls 170 cas positifs du nouveau variant Omicron ont été signalés à ce jour sur le territoire français contre au moins 10.000 sur le sol britannique.

Bien que les nouvelles restrictions de voyage soient compréhensibles, elles ont suscité la fureur dans les deux pays, le président français Emmanuel Macron ayant été fustigé pour ce qui était considéré comme impopulaire par les gens des deux côtés de la Manche.

Mais Mme McCann a souligné que tout ce que la France a fait est d’introduire presque exactement les mêmes mesures que la Grande-Bretagne a fait avec l’Afrique du Sud il y a trois semaines.

La seule exception est que les voyageurs britanniques à destination de la France n’ont pas besoin de s’isoler dans des hôtels coûteux et approuvés par le gouvernement pendant 10 jours et que la Grande-Bretagne n’a pas été inscrite sur la liste rouge.

S’adressant à Sky News, elle a révélé que l’Afrique du Sud se sentait durement touchée par la décision du Royaume-Uni de les ajouter à la liste rouge le 25 novembre.

JUSTIN: Le Royaume-Uni a » littéralement esquivé une balle » alors que les plans de défense de l’UE » tout simplement stupéfiants » ont été révélés

« En grande partie, ils disent qu’il y a eu des cas détectés en Europe avant qu’ils ne soient officiellement détectés en Afrique du Sud.

«Et c’est le point du Premier ministre, il a en fait été interrogé à ce sujet ce matin et la réponse qu’il a donnée fait référence au fait que les choses sont maintenant très différentes.

« Le Royaume-Uni a supprimé la liste rouge, a décidé que vous ne pouvez plus l’empêcher d’entrer dans cette nouvelle variante. Il circule largement et essayer de le faire est essentiellement assez stupide. [The Omicron variant] doit être géré dans la communauté.

Mais elle a remis en question le timing de la décision de la France de fermer ses frontières aux voyageurs britanniques, soulignant que trois semaines après le début de la crise d’Omicron et après le volume élevé de voyages entre les deux pays, le mal aurait déjà pu être fait.

Elle a déclaré: «Le fait que la France ait désormais imposé une interdiction de voyager alors qu’Omicron sera sur le continent et que les gens l’auront déjà, cela ressemble à fermer la porte alors que les chevaux ont déjà boulonné. Mais clairement, tout le monde s’en inquiète.

« Les Français regardent ce qui se passe ici, le voient et essaient désespérément de prendre des mesures qui empêcheront que cela ne s’aggrave. »

Les citoyens français et les ressortissants de l’UE sont toujours autorisés à rentrer en France depuis le Royaume-Uni à condition de présenter un test PCR négatif datant de moins de 24 heures et d’avoir une raison valable de voyager.